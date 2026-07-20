A provocação de Lamine Yamal a jogador argentino por briga na final da Copa
Jogador espanhol exibiu cartaz de 'luta' entre Paredes e Gavi
Na comemoração da seleção espanhola com seus torcedores nas ruas de Madri nesta segunda, 20, os jogadores mostraram um cartaz com uma provocação ao argentino Leandro Paredes. O adversário brigou com os espanhóis depois do apito final que concretizou o bicampeonato mundial da Espanha.
Em cima do ônibus da comemoração espanhola, Fabián Ruiz e Lamine Yamal receberam um cartaz de um torcedor com o escrito “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”.
A mensagem faz referência ao torneio de exibição de boxe Velada del Año com personalidades da internet e celebridades criado pelo streamer espanhol Ibai Llanos. A sexta edição acontece neste final de semana, no dia 25 de julho.
Já os “lutadores” são os jogadores Paredes e Gavi que brigaram na final da Copa do Mundo. Logo após o fim do jogo, o argentino atacou o espanhol Eric García e começou uma confusão. Gavi chegou na confusão, bateu no adversário, mas foi derrubado.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, entrou no meio da briga para separar os jogadores. Mesmo com o fim do jogo, Paredes recebeu um cartão vermelho posteriormente.
Nas comemorações do título, Yamal apontou para a placa com a luta entre Parede e Gavi e disse: “Nos vemos.” O próprio Gavi depois jogou o cartaz de volta para os torcedores.
No outro lado do cartaz, estava a foto do irmão de Lamine Yamal, Keyne, que fez sucesso durante o Mundial por suas reações aos jogos do primogênito. O menino de três anos se transformou em “santo” no cartaz.
EM UM SÓ LUGAR