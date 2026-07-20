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Esporte

A provocação de Lamine Yamal a jogador argentino por briga na final da Copa

Jogador espanhol exibiu cartaz de 'luta' entre Paredes e Gavi

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 16h17 | Atualizado em 20 jul 2026, 16h19
Pessoas em uma multidão, um homem sorridente com cabelo cacheado e corrente dourada, e outro de costas com camiseta España Somos Campeones, segurando um cartaz de papelão com Velada del Año VII Paredes vs Gavi escrito em vermelho
Lamine Yamal segura cartaz com provocação a Paredes em celebração do título espanhol (X/Reprodução)
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A provocação de Lamine Yamal a jogador argentino por briga na final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

Na comemoração da seleção espanhola com seus torcedores nas ruas de Madri nesta segunda, 20, os jogadores mostraram um cartaz com uma provocação ao argentino Leandro Paredes. O adversário brigou com os espanhóis depois do apito final que concretizou o bicampeonato mundial da Espanha. 

Em cima do ônibus da comemoração espanhola, Fabián Ruiz e Lamine Yamal receberam um cartaz de um torcedor com o escrito “Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi”.

A mensagem faz referência ao torneio de exibição de boxe Velada del Año com personalidades da internet e celebridades criado pelo streamer espanhol Ibai Llanos. A sexta edição acontece neste final de semana, no dia 25 de julho. 

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Já os “lutadores” são os jogadores Paredes e Gavi que brigaram na final da Copa do Mundo. Logo após o fim do jogo, o argentino atacou o espanhol Eric García e começou uma confusão. Gavi chegou na confusão, bateu no adversário, mas foi derrubado.

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A provocação de Lamine Yamal a jogador argentino por briga na final da Copa
Briga de Paredes e Gavi na final da Copa do Mundo 2026 (Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, entrou no meio da briga para separar os jogadores. Mesmo com o fim do jogo, Paredes recebeu um cartão vermelho posteriormente.

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Nas comemorações do título, Yamal apontou para a placa com a luta entre Parede e Gavi e disse: “Nos vemos.” O próprio Gavi depois jogou o cartaz de volta para os torcedores.  

No outro lado do cartaz, estava a foto do irmão de Lamine Yamal, Keyne, que fez sucesso durante o Mundial por suas reações aos jogos do primogênito. O menino de três anos se transformou em “santo” no cartaz.

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