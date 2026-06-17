A provocação de Diogo Defante a torcedores argentinos na Copa do Mundo

Enviado pela CazéTV para cobrir a Copa do Mundo de 2026, Diogo Defante protagonizou mais uma de suas pegadinhas durante a estreia da Argentina no torneio, nesta terça-feira, 16. Após a vitória dos hermanos sobre a Argélia, o humorista reuniu um grupo de torcedores e fingiu que todos participariam de uma entrada ao vivo na transmissão do canal.

Enquanto os argentinos se organizavam diante da câmera, acreditando que apareceriam para o público naquele momento, o programa já estava no ar. Defante prolongou a brincadeira por cerca de três minutos, incentivando o grupo a se posicionar e aguardar o suposto chamado. Quando a participação finalmente aconteceu, porém, as imagens foram cortadas rapidamente e a transmissão voltou para o estúdio, deixando os torcedores sem o momento de fama.

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