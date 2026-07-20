A promessa que Cucurella fez caso a Espanha ganhasse a Copa

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Marc Cucurella, lateral-esquerdo da Espanha, cumprirá sua promessa de tatuar o rosto do técnico Luis de la Fuente após a conquista do bicampeonato mundial. A promessa, feita antes do torneio, virou brincadeira nas redes sociais da Federação Espanhola, que já o cobra pelo feito, gerando grande repercussão.

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O espanhol Marc Cucurella tem uma promessa a cumprir depois da conquista do bicampeonato mundial da Espanha. O lateral-esquerdo disse em entrevista antes do torneio que se ganhasse a Copa do Mundo com a Espanha tatuaria o rosto do técnico Luis de la Fuente.

Após a vitória sobre a Argentina na final, o jogador espanhol manteve a promessa: “Eu não sei, tenho que pensar onde vou colocar. Tem que ser em um lugar visível, mas agora temos uma viagem longa, eu espero que me deem ideias. Eu terei que fazer”, disse em entrevista pós-jogo.

No seu Instagram, o jogador postou a frase: “Algum tatuador por aí?” junto de duas estrelas referentes aos títulos espanhóis.

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A Federação Espanhola de Futebol também entrou na brincadeira e postou um vídeo afirmando: “Chegou o momento” com um vídeo de uma tatuagem de Luis de la Fuente. Na legenda da publicação escreveu: “Não sei se vocês lembram de uma promessa feita por um zagueiro de cabelo comprido… Lembram de quem estou falando?”

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Cucurella fez a promessa em 12 de junho, antes da estreia da Espanha na Copa, no programa espanhol “El Partidazo de Cope”

“Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde”, disse.

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