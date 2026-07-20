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Esporte

A promessa que Cucurella fez caso a Espanha ganhasse a Copa

Lateral-esquerdo se sagrou campeão do mundo com a seleção espanhola com vitória sobre a Argentina

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 12h23
Jogador de futebol com cabelo cacheado, de costas, vestindo camisa vermelha e azul com CUCURELLA e o número 24 em amarelo, em campo com torcida desfocada ao fundo
Marc Cucurella na final da Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O espanhol Marc Cucurella tem uma promessa a cumprir depois da conquista do bicampeonato mundial da Espanha. O lateral-esquerdo disse em entrevista antes do torneio que se ganhasse a Copa do Mundo com a Espanha tatuaria o rosto do técnico Luis de la Fuente. 

Após a vitória sobre a Argentina na final, o jogador espanhol manteve a promessa: “Eu não sei, tenho que pensar onde vou colocar. Tem que ser em um lugar visível, mas agora temos uma viagem longa, eu espero que me deem ideias. Eu terei que fazer”, disse em entrevista pós-jogo.

No seu Instagram, o jogador postou a frase: “Algum tatuador por aí?” junto de duas estrelas referentes aos títulos espanhóis.

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Tela preta com duas estrelas douradas no centro superior e a pergunta em espanhol ¿ALGÚN TATUADOR EN LA SALA? em branco abaixo
Stories de Marc Cucurella (Instagram/Reprodução)
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A Federação Espanhola de Futebol também entrou na brincadeira e postou um vídeo afirmando: “Chegou o momento” com um vídeo de uma tatuagem de Luis de la Fuente. Na legenda da publicação escreveu: “Não sei se vocês lembram de uma promessa feita por um zagueiro de cabelo comprido… Lembram de quem estou falando?”

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Cucurella fez a promessa em 12 de junho, antes da estreia da Espanha na Copa, no programa espanhol “El Partidazo de Cope”

“Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luís de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde”, disse.

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Copa do Mundo 2026
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