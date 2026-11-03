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Esporte

A primeira convocação da seleção argentina após despedida de Messi

Técnico Lionel Scaloni chamou dois jogadores do futebol brasileiro para amistosos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 15h51
O atacante da Argentina, Lionel Messi, conversa com o técnico Lionel Scaloni durante treino realizado em Bronnitsy, na Rússia - 11/06/2018
SEM MESSI - Técnico Scaloni (à dir.) não terá mais o artilheiro histórico da Argentina na seleção (Juan Mabromata/AFP)
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A primeira convocação da seleção argentina após despedida de Messi Priorize VEJA no Google

O técnico Lionel Scaloni convocou a seleção argentina pela primeira vez desde a aposentadoria de Lionel Messi da equipe nacional. Em lista divulgada nesta terça, 3, o treinador da Albiceleste incluiu dois jogadores do futebol brasileiro: Giay e Flaco López, ambos do Palmeiras.

Os jogadores convocados disputarão dois amistosos pela seleção argentina contra o Uruguai e a Costa Rica.

Confira a convocação:

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Goleiros

  • Emiliano Martínez (Chelsea)
  • Gerónimo Rulli (Manchester City)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)
  • Santiago Beltrán (River Plate)
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Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Agustín Giay (Palmeiras)
  • Aaron Anselmino (Chelsea)
  • Mariano Troilo (Parma)
  • Leonardo Balerdi (Roma)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
  • Román Vega (Zenit)
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Meio-campistas

  • Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
  • Máximo Perrone (Como)
  • Exequiel Palacios (Ipswich Town)
  • Valentín Barco (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Enzo Fernández (Manchester City)
  • Nicolás Paz (Como)
  • Matías Soulé (Roma)
  • Franco Mastantuono (Fiorentina)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Gianluca Prestianni (Benfica)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
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Atacantes

  • Flaco López (Palmeiras)
  • Santiago Castro (Roma)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)
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TAGS:
Amistosos
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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