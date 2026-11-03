A primeira convocação da seleção argentina após despedida de Messi
Técnico Lionel Scaloni chamou dois jogadores do futebol brasileiro para amistosos
O técnico Lionel Scaloni convocou a seleção argentina pela primeira vez desde a aposentadoria de Lionel Messi da equipe nacional. Em lista divulgada nesta terça, 3, o treinador da Albiceleste incluiu dois jogadores do futebol brasileiro: Giay e Flaco López, ambos do Palmeiras.
Os jogadores convocados disputarão dois amistosos pela seleção argentina contra o Uruguai e a Costa Rica.
Confira a convocação:
Goleiros
- Emiliano Martínez (Chelsea)
- Gerónimo Rulli (Manchester City)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Santiago Beltrán (River Plate)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Agustín Giay (Palmeiras)
- Aaron Anselmino (Chelsea)
- Mariano Troilo (Parma)
- Leonardo Balerdi (Roma)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Facundo Medina (Bayer Leverkusen)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Román Vega (Zenit)
Meio-campistas
- Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)
- Máximo Perrone (Como)
- Exequiel Palacios (Ipswich Town)
- Valentín Barco (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Manchester City)
- Nicolás Paz (Como)
- Matías Soulé (Roma)
- Franco Mastantuono (Fiorentina)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
Atacantes
- Flaco López (Palmeiras)
- Santiago Castro (Roma)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)