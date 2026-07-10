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Esporte

A primeira brasileira na final feminina de Wimbledon desde 1967

Luisa Stefani chega a decisão das duplas junto da canadense Gabriela Dabrowski

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 11h20 | Atualizado em 10 jul 2026, 11h23
Duas tenistas em quadra de grama, vestindo uniformes brancos, comemoram uma vitória. Uma delas, à esquerda, sorri e acena com a mão, segurando uma raquete vermelha. A outra, de costas, ergue o punho em sinal de triunfo
Luisa Stefani (à esq.) e Gabriela Dabrowski (à dir.) na semifinal de duplas femininas de Wimbledon (Clive Brunskill/Getty Images)
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A primeira brasileira na final feminina de Wimbledon desde 1967 Priorizar nos meus resultados Google

O Brasil estará representado na final de duplas femininas de Wimbledon. A paulista Luisa Stefani e sua parceira canadense Gabriela Dabrowski, venceram a taiwanesa En Liang e a japonesa Shuko Aoyama na semifinal por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 nesta sexta, 10. Com a vitória, a brasileira tornou-se a primeira do país a chegar em uma final feminina do Grand Slam inglês desde 1967, quando Maria Esther Bueno foi vice-campeã na grama inglesa.

Luisa e Dabrowski chegam a final do torneio sem perder sets. Na semifinal, tiveram um primeiro set equilibrado, quebrando as adversárias no último game antes do tie-break para fazer 7/5. A segunda parcial foi mais tranquila, com a quebra vindo no oitavo game e depois a dupla brasileira-canadense sacou para o jogo.

Com a classificação para a final inédita na carreira, Luisa chega ao seu melhor ranking de duplas, na quarta posição. A tenista busca seu primeiro título de Grand Slam nas duplas femininas.

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Nas duplas mistas, Luisa foi campeã do Australian Open em 2023, ao lado do brasileiro Rafael Matos. No último ano, foi vice-campeã de Wimbledon ao lado de Joe Salisbury. Na Olimpíada de Tóqui 2020(21), conquistou a primeira medalha olímpica brasileira no tênis, com a terceira colocação da disputa de duplas femininas com Laura Pigossi. 

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Na final de duplas femininas, Stefani e Dabrowski enfrentarão a vencedora do jogo entre Kristina Mladenovic/Guo Hanyu e Jiang Xinyu e Xu Wifan, nesta sexta, às 11h45 (horário de Brasília). A final será neste domingo, 12. 

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