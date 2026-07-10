A primeira brasileira na final feminina de Wimbledon desde 1967

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Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski alcançam a final de duplas femininas de Wimbledon, fazendo de Stefani a primeira brasileira a chegar a essa etapa desde 1967. A dupla venceu a semifinal por 2 a 0, mantendo um caminho invicto no torneio e consolidando a excelente fase da tenista brasileira.

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O Brasil estará representado na final de duplas femininas de Wimbledon. A paulista Luisa Stefani e sua parceira canadense Gabriela Dabrowski, venceram a taiwanesa En Liang e a japonesa Shuko Aoyama na semifinal por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 nesta sexta, 10. Com a vitória, a brasileira tornou-se a primeira do país a chegar em uma final feminina do Grand Slam inglês desde 1967, quando Maria Esther Bueno foi vice-campeã na grama inglesa.

Luisa e Dabrowski chegam a final do torneio sem perder sets. Na semifinal, tiveram um primeiro set equilibrado, quebrando as adversárias no último game antes do tie-break para fazer 7/5. A segunda parcial foi mais tranquila, com a quebra vindo no oitavo game e depois a dupla brasileira-canadense sacou para o jogo.

Com a classificação para a final inédita na carreira, Luisa chega ao seu melhor ranking de duplas, na quarta posição. A tenista busca seu primeiro título de Grand Slam nas duplas femininas.

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Nas duplas mistas, Luisa foi campeã do Australian Open em 2023, ao lado do brasileiro Rafael Matos. No último ano, foi vice-campeã de Wimbledon ao lado de Joe Salisbury. Na Olimpíada de Tóqui 2020(21), conquistou a primeira medalha olímpica brasileira no tênis, com a terceira colocação da disputa de duplas femininas com Laura Pigossi.

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Na final de duplas femininas, Stefani e Dabrowski enfrentarão a vencedora do jogo entre Kristina Mladenovic/Guo Hanyu e Jiang Xinyu e Xu Wifan, nesta sexta, às 11h45 (horário de Brasília). A final será neste domingo, 12.