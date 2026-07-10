A primeira brasileira na final feminina de Wimbledon desde 1967
Luisa Stefani chega a decisão das duplas junto da canadense Gabriela Dabrowski
O Brasil estará representado na final de duplas femininas de Wimbledon. A paulista Luisa Stefani e sua parceira canadense Gabriela Dabrowski, venceram a taiwanesa En Liang e a japonesa Shuko Aoyama na semifinal por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/3 nesta sexta, 10. Com a vitória, a brasileira tornou-se a primeira do país a chegar em uma final feminina do Grand Slam inglês desde 1967, quando Maria Esther Bueno foi vice-campeã na grama inglesa.
Luisa e Dabrowski chegam a final do torneio sem perder sets. Na semifinal, tiveram um primeiro set equilibrado, quebrando as adversárias no último game antes do tie-break para fazer 7/5. A segunda parcial foi mais tranquila, com a quebra vindo no oitavo game e depois a dupla brasileira-canadense sacou para o jogo.
Com a classificação para a final inédita na carreira, Luisa chega ao seu melhor ranking de duplas, na quarta posição. A tenista busca seu primeiro título de Grand Slam nas duplas femininas.
Nas duplas mistas, Luisa foi campeã do Australian Open em 2023, ao lado do brasileiro Rafael Matos. No último ano, foi vice-campeã de Wimbledon ao lado de Joe Salisbury. Na Olimpíada de Tóqui 2020(21), conquistou a primeira medalha olímpica brasileira no tênis, com a terceira colocação da disputa de duplas femininas com Laura Pigossi.
Na final de duplas femininas, Stefani e Dabrowski enfrentarão a vencedora do jogo entre Kristina Mladenovic/Guo Hanyu e Jiang Xinyu e Xu Wifan, nesta sexta, às 11h45 (horário de Brasília). A final será neste domingo, 12.