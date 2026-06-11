A pressão sobre o árbitro brasileiro que apita jogo de abertura da Copa

Natural de Teresina de Goiás, na região noroeste do estado, Wilton Pereira Sampaio, 44 anos, é o nome que apita a partida entre México e África do Sul nesta quinta-feira, 11, na Cidade do México, pelo Grupo A. Essa é a primeira vez na história das Copas que o jogo de abertura ficou com um brasileiro.

Wilton faz parte do quadro da FIFA desde 2013. De lá para cá, participou da Copa de 2018, na Rússia, atuando no VAR, e, no Catar, em 2022, apitou quatro jogos: dois pela fase de grupos, um de oitavas de final e um das quartas de final. No Brasil, carrega no currículo, apenas como árbitro principal, 440 partidas em campeonatos nacionais, como Série A, B, C, Copa do Brasil entre outros. A Prefeitura de Teresina de Goiás fez uma postagem parabenizando Wilton, destacando que o árbitro é motivo de orgulho para todos os cidadãos. “Que sua trajetória continue inspirando novas gerações e levando o nome de Teresina de Goiás cada vez mais longe”.

Para o jogo de abertura da Copa, ele é auxiliado por outros dois brasileiro: Bruno Pires, 40, da cidade de Bela Vista de Goiás, Região Metropolitana de Goiânia. O bandeirinha trabalha em sua segunda Copa do Mundo. E o árbitro assistente Bruno Boschilia, 43, que também participa pela segunda vez do mundial.

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