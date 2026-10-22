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Esporte

A possível punição do presidente da LaLiga por comparar Real Madrid à propaganda nazista

Comentários de Javier Tebas foram publicados nas redes sociais em 16 de outubro; presidente comparou métodos da Real Madrid TV aos de Joseph Goebbels

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 16h01
Homem calvo de meia-idade, com barba grisalha, vestindo terno escuro e gravata azul pontilhada, usando fone de ouvido com microfone, olhando fixamente para frente. Fundo azul desfocado com logo branco e vermelho.
Sanção disciplinar ainda não é certeza (Arnold Jerocki/Getty Images)
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O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pode sofrer uma sanção disciplinar por ter comparado os métodos de comunicação do Real Madrid com os do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. A situação se confirmou após o Conselho Superior de Esportes (CSD), emitir um comunicado nesta quinta-feira, 22, sobre as declarações de Tebas, publicadas em rede social no dia 16 de outubro. 

À época, o presidente da LaLiga criticou os conteúdos da Real Madrid TV e escreveu que o método d0 veículo “remete a mecanismos de propaganda explorados por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos à narrativa”. Agora, o CSD encaminhou a questão ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD). 

Caberá ao TAD determinar se esses comentários constituem uma grave ofensa à Lei do Esporte de 1990, que considera como infração grave “os atos notórios e públicos que atentem contra a dignidade ou o decoro esportivo”. Para o CSD, “é fundamental preservar os valores que fazem do esporte um espaço de respeito, convivência e jogo limpo”.

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O Real Madrid pediu a demissão de Tebas depois que o dirigente criticou conteúdos em que o clube merengue questionava decisões da arbitragem. Após a polêmica provocada por sua declaração, o presidente de LaLiga afirmou que estava comparando “as técnicas de propaganda” e não a ideologia da Alemanha nazista. Nesta quinta-feira, Tebas insistiu que seu comentário “distinguia expressamente entre técnicas de propaganda e ideologia”.

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(com AFP)

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