A possível punição do presidente da LaLiga por comparar Real Madrid à propaganda nazista

Ler Resumo





Javier Tebas, presidente da LaLiga, enfrenta possível sanção disciplinar após comparar a comunicação do Real Madrid aos métodos de propaganda nazista de Goebbels. O Conselho Superior de Esportes encaminhou o caso ao Tribunal Administrativo do Esporte para julgar se a declaração constitui uma ofensa grave, enquanto o Real Madrid já pediu a demissão do dirigente.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pode sofrer uma sanção disciplinar por ter comparado os métodos de comunicação do Real Madrid com os do ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels. A situação se confirmou após o Conselho Superior de Esportes (CSD), emitir um comunicado nesta quinta-feira, 22, sobre as declarações de Tebas, publicadas em rede social no dia 16 de outubro.

À época, o presidente da LaLiga criticou os conteúdos da Real Madrid TV e escreveu que o método d0 veículo “remete a mecanismos de propaganda explorados por Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista: repetição sistemática, construção de um inimigo e subordinação dos fatos à narrativa”. Agora, o CSD encaminhou a questão ao Tribunal Administrativo do Esporte (TAD).

Caberá ao TAD determinar se esses comentários constituem uma grave ofensa à Lei do Esporte de 1990, que considera como infração grave “os atos notórios e públicos que atentem contra a dignidade ou o decoro esportivo”. Para o CSD, “é fundamental preservar os valores que fazem do esporte um espaço de respeito, convivência e jogo limpo”.

Continua após a publicidade

O Real Madrid pediu a demissão de Tebas depois que o dirigente criticou conteúdos em que o clube merengue questionava decisões da arbitragem. Após a polêmica provocada por sua declaração, o presidente de LaLiga afirmou que estava comparando “as técnicas de propaganda” e não a ideologia da Alemanha nazista. Nesta quinta-feira, Tebas insistiu que seu comentário “distinguia expressamente entre técnicas de propaganda e ideologia”.

Continua após a publicidade

(com AFP)