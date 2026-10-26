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Esporte

A posição dos brasileiros no ranking de melhores jogadores da Bola de Ouro

Três jogadores aparecem na lista entre os homens; Lorena representa o país na categoria feminina e de melhor goleira

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h26
Duas mãos erguem um troféu dourado em forma de bola de futebol, com base de pedra, sob chuva leve. A bola reflete um campo verde e pessoas. Uma das mãos usa relógio prateado.
Troféu da Bola de Ouro (Jose Breton/Pics Action/NurPhoto/Getty Images)
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Os brasileiros indicados ao prêmio de melhor jogador da Bola de Ouro 2026 conheceram suas colocações. Antes do início da cerimônia de premiação, nesta segunda, 26, às 17h (horário de Brasília) a organização divulgou o ranking de Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr., indicados na categoria geral masculina, e da goleira Lorena, contemplada na categoria geral feminina.

O melhor colocado entre os homens foi o atacante Vinícius Jr. em 17º lugar. Ele caiu uma posição em relação ao 16º lugar conquistado na última edição da premiação. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira alcançou sua melhor colocação em 2024, quando terminou em segundo lugar.

Gabriel Magalhães ficou em 21º lugar após ser indicado pela primeira vez à premiação. Na temporada de clubes, se destacou pelo Arsenal na campanha vencedora da Premier League e vice-campeã da Champions League. 

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Seu companheiro de defesa na seleção brasileira, Marquinhos, ficou em 25º lugar. O capitão da canarinho e do PSG, levantou a taça da Champions League pelo segundo ano consecutivo.

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Na categoria feminina, a goleira Lorena ficou em 28º lugar. Contemplada pela primeira vez ao prêmio principal, a goleira da seleção brasileira e do Kansas City Current também está indicada para o prêmio de melhor goleira da temporada, que será divulgado durante a cerimônia.

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A 70º edição da cerimônia da Bola de Ouro será realizada nesta segunda, 26, a partir das 17h, no London Palladium Theatre, na Inglaterra, em homenagem ao primeiro vencedor do troféu principal, o inglês Stanley Matthews.

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