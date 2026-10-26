A posição dos brasileiros no ranking de melhores jogadores da Bola de Ouro

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Os brasileiros indicados à Bola de Ouro 2026 já sabem suas colocações. Vinícius Jr. ficou em 17º lugar entre os homens, enquanto Gabriel Magalhães e Marquinhos também marcaram presença. Entre as mulheres, a goleira Lorena fez sua estreia na lista em 28º. Veja os detalhes e prepare-se para a cerimônia.

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Os brasileiros indicados ao prêmio de melhor jogador da Bola de Ouro 2026 conheceram suas colocações. Antes do início da cerimônia de premiação, nesta segunda, 26, às 17h (horário de Brasília) a organização divulgou o ranking de Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vinícius Jr., indicados na categoria geral masculina, e da goleira Lorena, contemplada na categoria geral feminina.

O melhor colocado entre os homens foi o atacante Vinícius Jr. em 17º lugar. Ele caiu uma posição em relação ao 16º lugar conquistado na última edição da premiação. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira alcançou sua melhor colocação em 2024, quando terminou em segundo lugar.

Gabriel Magalhães ficou em 21º lugar após ser indicado pela primeira vez à premiação. Na temporada de clubes, se destacou pelo Arsenal na campanha vencedora da Premier League e vice-campeã da Champions League.

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Seu companheiro de defesa na seleção brasileira, Marquinhos, ficou em 25º lugar. O capitão da canarinho e do PSG, levantou a taça da Champions League pelo segundo ano consecutivo.

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Na categoria feminina, a goleira Lorena ficou em 28º lugar. Contemplada pela primeira vez ao prêmio principal, a goleira da seleção brasileira e do Kansas City Current também está indicada para o prêmio de melhor goleira da temporada, que será divulgado durante a cerimônia.

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A 70º edição da cerimônia da Bola de Ouro será realizada nesta segunda, 26, a partir das 17h, no London Palladium Theatre, na Inglaterra, em homenagem ao primeiro vencedor do troféu principal, o inglês Stanley Matthews.