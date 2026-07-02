A posição de Casemiro em ranking de ‘melhor jogador’ da Fifa na Copa

Casemiro, meio-campista da seleção brasileira, é o melhor jogador de defesa na Copa do Mundo de 2026 segundo o Power Ranking organizado pela Fifa sobre a competição. O atleta tem uma pontuação de 7.49, superior a 571 atletas que entraram em campo no Mundial. A lista é atualizada após cada jogo e conta com avaliações de cada jogador por jogo e por desempenho geral. Casemiro estava na sétima posição antes do jogo contra o Japão. Após marcar pelo Brasil e ser eleito o melhor em campo, ele subiu seis posições e assumiu a liderança do ranking.

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