A ostentação de esposa de Lionel Messi em jogo da Argentina na Copa

A esposa de Lionel Messi, Antonela Rocuzzo, ostentou enquanto assistia ao jogo entre Argentina e Egito nesta terça-feira, 7, que classificou o país do camisa 10 para as quartas de final. Ela publicou uma série de fotos nas redes sociais com os filhos. “Já não tenho mais palavras”, escreveu. Apesar de sempre escolher roupas simples para acompanhar o marido, ostentou um relógio da Audemars Piguet, marca de luxo, avaliado em 240 mil reais. Além de uma bolsa da Hérmes, que custa em torno de 75 mil reais.

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