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Esporte

A opinião de Ancelotti sobre limite de estrangeiros no futebol brasileiro

Técnico da seleção opinou sobre a diminuição aprovada pelos clubes nesta semana

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 14h42 | Atualizado em 24 set 2026, 15h00
Homem de cabelos grisalhos, vestindo agasalho verde com detalhes amarelos, fala em coletiva de imprensa com diversos microfones à frente
Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa na Austrália (Rafael Ribeiro/CBF)
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Na Austrália para o primeiro amistoso da seleção brasileira depois da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti mostrou-se favorável à redução do limite de estrangeiros no futebol brasileiro. “É um aspecto muito importante para dar oportunidade para o talento brasileiro”, atestou o italiano em coletiva de imprensa.

A redução de nove para, no máximo, cinco estrangeiros relacionados por partida foi aprovada nesta segunda-feira, 24, pelos clubes das séries A e B do Brasileirão, com a exceção de Bahia e Flamengo, que votaram contra a mudança. A nova regra será implantada de maneira gradual a partir da próxima temporada, com um período de transição até 2030.

Para Ancelotti, a mudança permite que os talentos da base nacional ganhem mais oportunidades e, consequentemente, acumulem mais minutos em campo. “Reduzir [os estrangeiros] ano a ano é uma coisa muito positiva para o futebol”, comentou o treinador da seleção.

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O amistoso contra a Austrália, na manhã desta sexta-feira, 25, será o primeiro de três nesta data Fifa estendida de setembro e outubro. A seleção brasileira volta a enfrentar a seleção australiana na próxima terça, 29, em Brisbane, e depois joga contra a Índia em Calcutá, no dia 3 de outubro.

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