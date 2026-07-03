A nova previsão do tubarão Ritinha para o jogo do Brasil contra a Noruega, assista ao vídeo
Previsões do animal marinho fazem parte de uma campanha do AquaRio para celebrar o campeonato
O mundo da previsão esportiva não sobrevive apenas com o determinado pelo polvo Paul (falecido em 2010, após a Copa que teve a Espanha como campeã) ou pelo economista alemão Joachim Klement, que virou fiasco nacional após errar de vez (e feio) ao prever uma possível derrota do Brasil para o Japão e que o campeão da Copa de 2026 seria a Holanda, eliminada na última semana. Para as graças do torcedor, um oráculo brasileiro permanece de pé: o tubarão Ritinha, do Aquário Marinho do Rio de Janeiro, previu nesta sexta-feira, 3, a vitória do Brasil contra a Noruega, jogo que acontece neste domingo, 5.
Em vídeo, o tubarão-leopardo fêmea escolheu o recipiente com a bandeira do Brasil em vez do com a da Noruega para se alimentar. De acordo com os funcionários responsáveis pelo animal, ela não tem errado as previsões desde o início do Mundial.
A próxima partida da Seleção Brasileira acontece neste domingo, 5, contra a Noruega. O país nórdico acaba de eliminar o Senegal, após um jogo tenso que acabou em 3 a 2 nos 16 avos. O Brasil saiu de uma vitória contra o Japão, por 2 a 1, com gols de Casemiro e de Gabriel Martinelli.
Tubarão Ritinha, atração do AquaRio na Copa, prevê vitória do Brasil contra a Noruega
Crédito do vídeo: Érica Martin/Agência O DIA pic.twitter.com/0DfGBgL02f
— Jornal O Dia (@jornalodia) July 3, 2026
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