A Notre-Dame está fechada para os Jogos, mas calma: ela vai fazer a festa de muita gente

A catedral, incendiada em 2019, não ficou pronta a tempo dos Jogos. A turma envolvida na obra de reconstrução bem que tentou, mas não conseguiu terminar a restauração da parte interna. As portas mesmo só devem abrir em dezembro. Mas a linda fachada gótica já vale a visita. Essa joia medieval fica na na Ile de La Cité, onde Paris começou a florescer e ganhou vida no tempo dos romanos. No topo, já dá para ver o novo pináculo, a agulha que coroa a igreja. O galo-símbolo da Gália paira sobre todos. Os sinos que inspiraram Victor Hugo a criar o corcunda que a tudo observava lá de cima seguem intactos. Nas laterais, estão as famosas gárgulas, figuras grotescas que representam almas capturadas no limbo entre céu e inferno. Tudo bem visível das arquibancadas instaladas bem em frente à bela catedral.