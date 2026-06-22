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Esporte

A mensagem deixada pela seleção do Irã em vestiário da Copa do Mundo

País empatou com a Bélgica neste domingo, 21

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h04 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h11
Jogadores de futebol iranianos, com camisas brancas, se abraçam em comemoração. Um deles, com barba e cabelo escuro, olha para cima com a boca aberta. Outro, à direita, sorri. Um terceiro, de costas, tem SALEH escrito em vermelho na camisa.
Jogadores de futebol iranianos se abraçam em comemoração após gol em jogo contra Bélgica na Copa do Mundo (Stu Forster/Getty Images)
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A seleção do Irã deixou uma mensagem no vestiário do estádio em Los Angeles, nos Estados Unidos, após o empate sem gols com a Bélgica pela Copa do Mundo de 2026. O recado, divulgado pela delegação, destacou orgulho, honra e dignidade em meio aos episódios de tensão envolvendo a participação da equipe no torneio.

“Da antiga Pérsia de milênios atrás ao Irã civilizado de hoje. O espírito do Irã permanece vivo e inabalável. Viemos a Los Angeles com orgulho, competimos com honra e partimos com dignidade. Obrigado, Los Angeles, pela sua hospitalidade. E obrigado a cada iraniano que dedicou seu coração, sua voz e sua alma ao Irã ao longo destes 180 minutos. Que a paz, o respeito e a amizade prevaleçam entre todas as nações”, dizia o recado deixado pelos jogadores, que incluiu as hashtags “#768” e “minab”, representando o número de mortos de um bombardeio a uma escola no sul do país em fevereiro.

O gesto aconteceu após uma sequência de problemas relatados pela delegação iraniana durante a competição. O técnico Amir Ghalenoei criticou a organização da Copa e afirmou que a equipe enfrentou dificuldades logísticas, como mudanças nos locais de treinamento e chegada próxima ao horário da partida.

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“Nós chegamos ao local da partida com menos de 16 horas de antecedência. Não conseguimos fazer adequadamente o nosso processo de adaptação, nem nos preparar para a competição. Mudaram nosso centro de treinamento duas vezes. Sem nos informar. Escolhemos dois centros de treinamento. Na primeira vez, disseram que não poderíamos ficar naquele local. Escolhemos outro centro de treinamento. Faltavam dias para a competição, disseram que também não poderíamos ficar lá e que deveríamos ir para Tijuana. Agradeço aos mexicanos. Mas esses voos e deslocamentos certamente têm impacto nos aspectos técnicos da equipe”, disse.

Dentro de campo, o Irã segue invicto no Mundial, com dois empates na fase de grupos, contra Nova Zelândia e Bélgica, e mantém chances de avançar para a fase eliminatória. A equipe agora se prepara para enfrentar o Egito na última rodada do grupo.

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Um cartaz branco com texto manuscrito em azul e vermelho, expressando gratidão e esperança. O texto menciona a Pérsia antiga e o Irã atual, a participação em Los Angeles com orgulho e dignidade, e agradece a hospitalidade e o apoio iraniano. Finaliza desejando paz, respeito e amizade entre as nações. Há um pequeno coração vermelho em algumas linhas e as hashtags #768 e #minab em vermelho
Recado deixado pela seleção do Irã em vestiário após empate com a Bélgica na Copa do Mundo (./Divulgação)
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