A mensagem de Neymar para amigos no clima da Copa do Mundo

Após ser relacionado por Carlo Ancelotti para a partida contra a Escócia, Neymar mandou uma mensagem para os amigos em um grupo. Nesta quarta-feira, 24, horas antes do jogo, o texto foi divulgado por um dos ‘parças’, Cris Guedes, nas redes sociais.

“Fala meus irmãos, desde já quero agradecer a todos vocês por terem me ajudado a chegar até aqui. Não foi fácil, mas conseguimos. Sempre falo que vocês são importantes demais, porque às vezes eu consigo compartilhar com vocês que eu não consigo compartilhar com mais ninguém. Obrigado por tudo, por um simples gesto só de me acompanhar e ficar ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida”, começou Neymar. Ao longo da mensagem, ele relembra os momentos enquanto ele estava machucado e recebeu apoio dos amigos.

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O atacante comentou também que a convocação também é dos colegas, não só dele. “Estamos indo para a nossa dança final e não sei como vai ser e nem sei o que vai acontecer, mas já me sinto campeão por terem amigos como vocês. Obrigado por tudo, vocês fazem parte da minha história e vamos terminar ela juntos. Rumo ao Hexa”, finalizou. Neymar vai começar a partida no banco de reservas, mas há a expectativa de que entre em campo até o fim do segundo tempo.

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