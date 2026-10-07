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Esporte

A mensagem de Cristiano Ronaldo para Messi após despedida do argentino

Vencedor de oito Bolas de Ouro, Lionel Messi se despede como o maior artilheiro da história da seleção argentina

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 22h04
Lionel Messi, com barba e camisa da Argentina número 10, e Cristiano Ronaldo, sorrindo e apontando para o escudo de Portugal na camisa vermelha, posam lado a lado
Lionel Messi e Cristiano Ronaldo (Florencia Tan Jun/Carmen Mandato/FIFA/Getty Images)
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Após o último jogo de Lionel Messi pela seleção da Argentina na terça-feira, 6, o craque publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais e recebeu um comentário do astro português Cristiano Ronaldo.

No Instagram, CR7 escreveu: “Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço”. A rivalidade entre Messi e Cristiano Ronaldo marcou o futebol por muitos anos, com os dois atacantes disputando constantemente os prêmios de melhor do mundo.

A postagem do camisa 10 traz diversas fotos do jogo de terça-feira, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, contra o Benin, que terminou em 3 a 0 para a Argentina, com um gol de Messi e duas assistências.

“Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma trajetória incrível, cheia de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho certeza de que valeu a pena cada passo que dei”, escreveu o argentino.

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Além de agradecer seus familiares e amigos e a torcida da seleção, ele também prestou uma homenagem a Maradona. “Não quero me esquecer de Diego, que colocou nosso país onde ele merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também lá do céu, em cada passo que demos”, disse.

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O vencedor de oito Bolas de Ouro se despede como o maior artilheiro da história da seleção argentina, com 126 gols, e líder em assistências, com 70 – além de ter conquistado a Copa do Mundo em 2022 e duas Copas América, em 2021 e 2024.

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Cristiano Ronaldo
Futebol
Lionel Messi
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