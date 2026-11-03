A mensagem de Carlo Ancelotti para família de jogador que morreu após se chocar com goleiro
Treinador da Seleção Brasileira expressou pesar pelo falecimento de Jesús de Miguel
Carlo Ancelotti expressou publicamente seu pesar pela morte do jogador Jesús de Miguel, do Tenerife, que morreu após colidir com o goleiro do Andorra FC durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol. O treinador da Seleção Brasileira prestou condolências aos familiares e amigos do atleta, desejando força e carinho.
“Os meus mais sentidos pêsames à família de Jesús e a todo o CD Tenerife. Muita força e carinho nestes momentos tão difíceis. Descanse em paz”, escreveu. A tragédia envolvendo de Miguel aconteceu na segunda-feira, 2, com o atacante sofrendo uma parada cardiorrespiratória após colidir com Jesús Owono.
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