A. Mello confia em preparação física como trunfo do Fla na reta final

Depois da goleada sofrida diante do Grêmio, o sonho do título do Campeonato Brasileiro parecia perdido pelo Flamengo, que conseguiu a recuperação ao golear por 5 a 1 o Cruzeiro no último domingo. Dessa forma, os Rubro-Negros voltaram a imaginar uma reação na reta final. E, para o preparador físico Antônio Mello, a boa forma física pode ser justamente o trunfo da equipe nesta fase da competição, já que os jogadores não estão desgastados pelo alto número de jogos na temporada.

‘Acredito que está indo tudo bem no elenco, porque já completamos mais de 60 partidas no ano e só tivemos uma lesão muscular mais séria, que foi a do Thiago Neves. Os jogadores estão respondendo bem aos trabalhos físicos e esperamos que tudo possa correr bem até o fim do ano. É claro que nem tudo acontece da maneira que a gente quer, mas vamos seguindo com o trabalho’, afirmou o profissional, satisfeito com o setor.

Mello ainda ressaltou que os jogadores que vieram das categorias de base, como Thomás, Negueba e Luiz Phillipe, por exemplo, são submetidos a um trabalho específico de reforço muscular, pois correm o risco de sofrer com lesões se os treinamentos não forem bem executados: ‘Para todos os jogadores que vêm da base nós fazemos um trabalho específico para o crescimento muscular. Muita coisa nesses garotos vai mudando e temos que trabalhar com cuidado para tudo acontecer de modo harmonioso’.

O problema com o goleiro Felipe antes da partida contra o Cruzeiro, quando o arqueiro avisou ao médico José Luiz Runco que havia consumido um medicamento proibido momentos antes de entrar em campo, também foi permeado pelo braço direito de Vanderlei Luxemburgo no Fla. ‘O que aconteceu foi o seguinte: o Felipe fez uso de um medicamento após sentir uma dor de cabeça na sexta-feira. No dia do jogo, o médico José Luiz Runco, como sempre, perguntou se alguém tinha feito uso de algum medicamento sem a ordem do departamento médico. O Felipe falou que tinha feito o uso e o Vanderlei Luxemburgo, junto com o Runco, achou melhor tirá-lo da partida. Para a sorte de todo mundo, o número do Felipe é que tinha caído no exame anti-doping’, comentou Mello.

O Flamengo, que chegou a sair da zona de classificação para a Libertadores no meio da rodada, terminou na quinta posição, com 55 pontos, ao lado do Botafogo, mas ficando atrás pelos critérios de desempate. Os Rubro-Negros vão ter a semana pela frente para se preparar visando o duelo contra o Coritiba, no domingo, na capital paranaense.