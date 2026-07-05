A marca de 40 anos em Copas que o Brasil preferia não ter quebrado

O Brasil entrou em campo contra a Noruega neste domingo, 5, e jogou fora uma marca que preferia não ter quebrado: o pênalti perdido por Bruno Guimarães foi o primeiro desperdiçado pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo desde 1986, quando Zico perdeu uma batida contra a França.

A estatística não incluiu disputas por pênaltis, apenas penalidades marcadas durante o jogo. Na partida deste domingo, Matheus Cunha sofreu a falta na área, e Guimarães foi o escolhido para a batida. A bola, no entanto, acabou nas mãos do goleiro Ørjan Nyland.

Como foi em 1986

O pênalti desperdiçado na Copa do México teve contornos traumáticos para o Brasil. Craque da equipe e voltando de lesão, Zico teve a cobrança defendida pelo goleiro francês Joel Bats. Naquele momento, a partida estava 1 a 1 e o placar seguiu inalterado até o fim. Na disputa de pênaltis deu França, e o Brasil se despediu do torneio nas quartas de final.

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