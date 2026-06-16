🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

A mania dos narradores da CazéTV que irrita na Copa do Mundo

Gritos, gritos e mais gritos: a fórmula adotada pela emissora para narrar a Copa do Mundo tenta transformar até laterais em acontecimentos históricos

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 09h13 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h59
Casimiro Miguel e Luis Felipe Freitas na CazéTV
Cazé e seu time: transmissão barulhenta (Reprodução/Youtube)
Continua após publicidade
A mania dos narradores da CazéTV que irrita na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

AAAHHH! OOOHHH! UUUHH! EEEHHH! AAAIIIH! UOOOHH! AAAARGH! OOOOOH! AAAAHHH!

Corri para a televisão achando que tinha perdido um gol. Era um escanteio para a Holanda. Bem-vindo à narração da CazéTV, onde todo lance é tratado como se fosse o gol do título mundial marcado aos 50 minutos do segundo tempo.

A mania dos narradores da CazéTV de gritar em qualquer lance – seja um arremesso lateral para o Egito ou um chute para fora da Tunísia – corrói a paciência do espectador e esvazia justamente aquilo que pretende exaltar: a emoção do futebol.

Siga

Na CazéTV, todo jogo é histórico, todo gol é espetacular, todo garoto de 19 anos é um fenômeno geracional, todo drible é antológico, todo atacante é um extraterrestre e todo chute para fora parece anunciar uma nova era para a humanidade. A inflação de superlativos chegou a tal ponto que as palavras perderam valor. Quando um narrador descreve como “histórico” o décimo lance da partida, a única conclusão razoável é que provavelmente não há nada de histórico acontecendo. Afinal, se tudo é histórico, nada é.

Continua após a publicidade

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

O milésimo gol de Pelé foi histórico. A Mão de Deus foi histórica. O 7 a 1 foi histórico. A cobrança de lateral da Arábia Saudita aos 17 minutos do primeiro tempo não será estudada pelas próximas gerações.

Continua após a publicidade

Existe uma diferença entre transmitir emoção e tentar fabricá-la no grito. A emoção verdadeira nasce do jogo, de um drible improvável, de um chute no ângulo, de um gol nos acréscimos, de uma zebra derrubando um favorito. Ela surge naturalmente, sem precisar ser anunciada aos berros como se o mundo estivesse acabando. Galvão Bueno não grita durante noventa minutos. Ele sabe que o gol é emocionante justamente porque não acontece a todo instante. Na CazéTV, a explosão começa no primeiro toque na bola e só termina quando o árbitro encerra a partida.

É possível que esse estilo venha do ambiente digital. Nas redes sociais, tudo precisa ser maior do que é, tudo precisa gerar corte, engajamento e compartilhamento. O problema é que uma transmissão esportiva não é um vídeo de quinze segundos no TikTok. Ela dura duas horas. E ninguém consegue viver duas horas em estado permanente de euforia.

Continua após a publicidade

Para fazer justiça, é preciso dizer que a CazéTV trouxe leveza às narrações esportivas, renovou formatos e mostrou que existe vida inteligente fora dos modelos tradicionais de transmissão. Tudo isso é verdade, mas o problema surge quando a gritaria é o personagem principal das transmissões.

A Copa do Mundo não precisa de ajuda para parecer emocionante. Um Brasil x Argentina já nasce emocionante. O papel do narrador é reconhecer esses momentos e amplificá-los, mas não fingir que eles estão acontecendo a cada escanteio para a Arábia Saudita.

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
CazéTV
Copa do Mundo 2026
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).