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Esporte

A luta de Tifanny na Justiça para continuar jogando torneios nacionais de vôlei

Atleta trans foi impedida de jogar a Supercopa e a Superliga devido às novas regras de elegibilidade adotadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 15h56
Mulher sorridente de perfil, com cabelo preso e camisa laranja, ergue um troféu dourado com base preta, exibindo tatuagens nos braços, em um ginásio
A jogadora de vôlei Tifanny Abreu luta na Justiça para continuar jogando torneios nacionais após mudança de regras da CBV para atletas trans. (@tifannyabreu10/Instagram)
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Tifanny Abreu e o time do Osasco entraram na Justiça para garantir a participação da jogadora de vôlei na Supercopa e na Superliga, segundo informações do GE. A atleta foi impedida de atuar nas competições devido às novas regras de elegibilidade adotadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para mulheres transgênero, mudança anunciada em agosto.

A entidade passou a adotar a política do Comitê Olímpico Internacional (COI), que determina que as jogadoras apresentem teste genético com resultado negativo para o gene SRY, associado ao desenvolvimento masculino. 

A primeira partida da Supercopa será disputada na noite desta sexta-feira, 16, contra o Praia Clube. Na quinta, 15, as inscrições das demais atletas do time foram aceitas pela CBV, exceto a de Tifanny. A Superliga começa na próxima semana. A atleta de 41 anos foi a primeira transexual a disputar uma partida oficial do campeonato feminino no país, em 2017, e já está em sua sexta temporada pelo clube.

A Justiça Desportiva havia sido acionada para garantir que um pedido de liminar fosse aceito enquanto o caso é analisado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Porém, na manhã de hoje, o órgão negou a liminar. Um recurso foi apresentado ao Tribunal Pleno do STJD, além de um novo pedido de liminar na Justiça comum.

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“A Constituição Federal diz que uma nova norma não pode revogar o direito que ela tem de exercer sua profissão, o que ela vinha fazendo há tantos anos. Ela participou das competições que garantiram o lugar do Osasco na Supercopa, diante disso, é direito da atleta que contribuiu com a campanha estar disputando o campeonato”, disse o advogado Luis Fernando Novaes ao GE. Segundo ele, a determinação não veio acompanhada de uma tentativa de diálogo com a atleta.

Na última terça-feira, 13, o Osasco venceu o Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2026. Ao comemorar o título em seu perfil no Instagram, Tifanny desabafou sobre as novas regras da CBV: “Essa conquista também representa a força de quem segue lutando para existir, pertencer e ser respeitada. Não vou desistir! Não vou abrir mão da minha história e muito menos do meu direito de continuar exercendo a profissão que escolhi e à qual dediquei tantos anos da minha vida”.

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A atleta continuou: “Quero continuar jogando, competindo e construindo minha trajetória até o momento em que eu mesma decidir encerrar minha carreira, com a dignidade, o respeito e o reconhecimento que todo atleta merece”.

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