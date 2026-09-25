A lúcida avaliação de Marquinhos sobre jogo ruim do Brasil contra Austrália
Capitão da seleção brasileira reconhece jogo abaixo do esperado em primeira partida após eliminação da Copa do Mundo
O zagueiro Marquinhos avaliou o empate do Brasil contra a Austrália em amistoso nesta sexta, 25, como abaixo da expectativa. A seleção brasileira ficou no empate em 1 a 1 no primeiro jogo após a eliminação da Copa do Mundo, com gol de Rayan no último lance da partida. Para o zagueiro e capitão da equipe, “detalhes” precisam ser ajustados para os próximos amistosos.
Em entrevista à TV Globo, Marquinhos destacou o momento :“Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não é um ciclo que começou agora. É um estafe que estava na Copa passada, estamos um passo à frente. Com certeza a gente pode fazer bem melhor.”
Sobre o empate com a Austrália, Marquinhos reconheceu: “A expectativa era melhor, com certeza. Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos muito controle do jogo. Tivemos a bola, mas não muitas chances criadas com dinâmica. Muita bola longa, time não estava compactado. São detalhes que precisamos arrumar para os próximos jogos.”
Um dos nove jogadores remanescentes do Mundial na convocação para a data Fifa, o zagueiro reforçou: “A gente vê que em uma Copa do Mundo são esses detalhes que fazem a diferença, hoje fez. Em grandes jogos vão fazer ainda mais.”
O Brasil volta a enfrentar a Austrália, na terça, 29, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, no estádio Suncorp.
“Vamos tentar coisas diferentes, jogadores diferentes, e vamos fazer um jogo melhor. Desempenho e resultado são importantes para manter isso em um bom caminho. Depende muito de como a gente se dedicar e do resultado”, concluiu Marquinhos.
Nesta data Fifa estendida, a seleção brasileira também viaja à Calcutá para enfrentar a Índia pela primeira vez, no sábado, dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Salt Lake.