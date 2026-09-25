A lúcida avaliação de Marquinhos sobre jogo ruim do Brasil contra Austrália

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O zagueiro Marquinhos avaliou o empate do Brasil contra a Austrália em amistoso como abaixo da expectativa. Para o capitão da equipe, a seleção precisa ajustar “detalhes” e reconhece que, apesar de ser um começo de uma nova fase, o desempenho pode ser melhor nos próximos jogos para manter a equipe em um bom caminho.

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O zagueiro Marquinhos avaliou o empate do Brasil contra a Austrália em amistoso nesta sexta, 25, como abaixo da expectativa. A seleção brasileira ficou no empate em 1 a 1 no primeiro jogo após a eliminação da Copa do Mundo, com gol de Rayan no último lance da partida. Para o zagueiro e capitão da equipe, “detalhes” precisam ser ajustados para os próximos amistosos.

Em entrevista à TV Globo, Marquinhos destacou o momento :“Temos que estar cientes de que é um começo, uma nova fase. Não é um ciclo que começou agora. É um estafe que estava na Copa passada, estamos um passo à frente. Com certeza a gente pode fazer bem melhor.”

Sobre o empate com a Austrália, Marquinhos reconheceu: “A expectativa era melhor, com certeza. Tivemos algumas ocasiões, mas não tivemos muito controle do jogo. Tivemos a bola, mas não muitas chances criadas com dinâmica. Muita bola longa, time não estava compactado. São detalhes que precisamos arrumar para os próximos jogos.”

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Um dos nove jogadores remanescentes do Mundial na convocação para a data Fifa, o zagueiro reforçou: “A gente vê que em uma Copa do Mundo são esses detalhes que fazem a diferença, hoje fez. Em grandes jogos vão fazer ainda mais.”

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O Brasil volta a enfrentar a Austrália, na terça, 29, às 7h (horário de Brasília), em Brisbane, no estádio Suncorp.

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“Vamos tentar coisas diferentes, jogadores diferentes, e vamos fazer um jogo melhor. Desempenho e resultado são importantes para manter isso em um bom caminho. Depende muito de como a gente se dedicar e do resultado”, concluiu Marquinhos.

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Nesta data Fifa estendida, a seleção brasileira também viaja à Calcutá para enfrentar a Índia pela primeira vez, no sábado, dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Salt Lake.