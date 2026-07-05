A leitura labial da farpa entre Neymar e goleiro da Noruega antes de pênalti

Uma discussão entre o goleiro norueguês Nyland e Neymar marcou o último ato da partida que sacramentou o placar de 2×1 entre Noruega e Brasil. Quando Neymar pegou a bola para bater o pênalti, Nyland gritou: “Eu vou te parar, eu vou te parar”. O brasileiro rebateu: “Tem certeza?”. Em seguida, Neymar perguntou: “Onde quer (que eu bata)?”.

Após marcar o gol, Neymar sorriu, foi em direção a Nyland e disse: “Comigo não, comigo não”. Antes do gol do Brasil, a Noruega havia aberto 2 a 0 com gols de Haaland, que acabaram decretando a eliminação da seleção brasileira.

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