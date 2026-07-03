A joia suíça de 20 anos e R$ 300 milhões que encanta na Copa

Johan Manzambi, da Suíça, se tornou uma das revelações da Copa do Mundo de 2026. Com apenas 20 anos, o meia acumula três gols e duas assistências em quatro partidas.

Atleta do Freiburg, da Alemanha, Manzambi está avaliado em 50 milhões de euros (R$ 300 milhões), segundo o Transfermarkt. O site também aponta um interesse do Newcastle – da Premier League – na contratação da joia.

Pela equipe alemã, foi vice-campeão da Liga Europa em 2026, sétimo colocado do campeonato alemão e semifinalista na Copa da Alemanha. Ao todo, jogou 47 partidas na temporada, com 7 gols e 9 assistências.

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Os pais de Manzambi são de Angola e República Democrática do Congo – assim como outros companheiros afrodescendentes na seleção suíça.

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