A irritação de Memphis Depay após Corinthians desistir da renovação

O atacante Memphis Depay se manifestou nas redes sociais após o Corinthians decidir não renovar seu contrato. Na terça-feira 11 o clube paulista justificou que motivos ‘exclusivamente financeiros’ fizeram o negócio não dar certo, apesar de considerar o camisa 10 um atleta diferenciado. Em reação, o holandês publicou em uma rede social que se vê ‘forçado a reagir com firmeza’ para preservar os próprios interesses.

“Estou muito decepcionado ao saber que o Corinthians decidiu não honrar o acordo que tínhamos para prorrogar meu contrato por mais dois anos. Essa renovação havia sido explicitamente acordada pelo presidente, bem como pelos departamentos esportivo, jurídico e financeiro. No entanto, algumas pessoas decidiram descumprir esse compromisso”, publicou Memphis no X.

“Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube ao longo do processo, mas agora me vejo forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias falarei publicamente, mas saibam que não deixarei passar em branco essa conduta inaceitável”, acrescentou o atacante.

Em sua passagem, que começou em 2024, Memphis atuou em 79 partidas, com 20 gols e 15 assistências. Em seu primeiro ano, ajudou o Corinthians a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Já em 2025, conquistou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, enquanto em 2026, levantou a Supercopa Rei.

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Qual foi a justificativa do Corinthians?

“O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Esta decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que demanda um rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.

Gostaríamos de expressar nosso profundo agradecimento ao jogador Memphis Depay e a toda sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível.

Ao atleta, em especial, o Clube é eternamente grato pela dedicação e pelos resultados alcançados ao longo de sua trajetória conosco, que incluem 79 jogos disputados, 20 gols marcados e, sobretudo, a conquista de três títulos importantes: o Paulistão e a Copa do Brasil, em 2025; e a Supercopa Rei, em 2026. Estas conquistas certamente permanecem como parte fundamental da história do Corinthians.

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Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve, principalmente, ao fato de estarmos tratando com um atleta diferenciado.

A Diretoria reconhece e valoriza ainda os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta.

Contudo, após análise cuidadosa, prevaleceram motivos exclusivamente financeiros e o compromisso com a responsabilidade da gestão do Clube.

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Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição.

Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvida, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.

Para esclarecer eventuais dúvidas e discutir este assunto de maneira mais detalhada, o Clube organizará uma entrevista coletiva, nos próximos dias, na qual o presidente Osmar Stabile estará à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários.

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Agradecemos a compreensão de todos e continuaremos trabalhando para que o Corinthians siga forte, sólido e vencedor.

Atenciosamente,

Osmar Stabile

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Presidente

Sport Club Corinthians Paulista”.