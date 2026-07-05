A ira de Galvão Bueno contra Haaland, da Noruega: ‘ficando enjoado’
Brasil joga contra a Noruega neste domingo, 5
Galvão Bueno criticou a quantidade excessiva de comentários sobre Haaland, jogador norueguês, antes da partida entre a Noruega e o Brasil neste domingo, 5. O narrador do SBT falou que estava cansado da atenção que estavam dando ao atacante nórdico.
“Eu já estou ficando enjoado de todo mundo falando sobre esse Haaland. As dezenas de pessoas que nos acompanham pelo Brasil devem estar enjoados que só se fala no Haaland. Cadê o Vini Jr.? Cadê o Rayan? Cadê o Martinelli que está confirmado?”, questionou Galvão.
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