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Esporte

A importância em ser primeiro do grupo (e não é um problema de futebol)

O mau tempo fez a seleção voar com atraso a caminho de Miami, e fica a preocupação: é melhor se deslocar menos

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 18h10 | Atualizado em 23 jun 2026, 18h16
Jogadores da seleção brasileira de futebol, sorrindo e posando para foto dentro de um avião, vestindo uniformes azuis. Neymar está no centro, fazendo sinal de hang loose com as mãos. Garrafas de bebidas coloridas e lanches estão em uma mesa à frente
Jogadores da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo: nos EUA, atraso entre Nova Jersey e Miami (Nelson Terme/CBF)
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O voo fretado que levaria a seleção do aeroporto de Newark, em Nova Jersey, para Miami, atrasou duas horas e meia – deveria sair às 14h00, mas a aeronave não decolou em virtude do mau tempo e do tráfego aéreo. Só subiu às 16h45. É cansativo e confuso, porque haveria a entrevista coletiva protocolar do treinador Carlo Ancelotti e de Matheus Cunha. A CBF negocia o cancelamento da conversa – mas a Fifa deve mantê-la, para não quebrar o padrão.

A espera desta tarde americana remete à importância de ficar em primeiro do grupo, não apenas porque o adversário da fase de 16 avos tende a ser mais fácil (mas será, Holanda ou Japão, Japão ou Holanda?). Há outro nó: na liderança, o caminho até a final seria, digamos assim, mais curto, sem necessidade de passar pelo México. Com o segundo lugar, o enrosco é maior.

 

Supondo que o Brasil alcance a finalíssima, tendo ficado em primeiro do grupo, eis a rota:

Siga

Houston, pela fase de 16 avos, dia 29 de junho

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Nova Jersey, pelas oitavas, em 5 de julho

Miami, pelas quartas, em 11 de julho

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Atlanta, pela semi, em 15 de julho

 

Ficando em segundo, seria assim:

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Monterrey, no México (16 avos), em 29 de junho

Houston (oitavas), em 4 de julho

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Boston (quartas), em 9 de julho

Dallas (semi), em 14 de julho

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Não é o fim do mundo, mas… Ficando em primeiro o Brasil voaria 5 010 quilômetros. Ficando em segundo, 5 750 quilômetros, pouca coisa a mais. Ter Monterrey, contudo, faria a seleção ter se se ausentar do hotel em Basking Ridge, em Nova Jersey, entre a etapa de 16 avos e das oitavas.

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TAGS:
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