A impaciência de torcedores com Casemiro e seleção para jogo contra Haiti

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A seleção brasileira foi calorosamente recebida por centenas de torcedores na Filadélfia, que fizeram festa e interagiram com jogadores como Endrick e Vini Jr. Contudo, o meio-campista Casemiro foi alvo de fortes críticas pela atuação no último jogo. A equipe se prepara agora para enfrentar o Haiti.

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A chegada da seleção brasileira à Filadélfia, nos Estados Unidos, foi marcada por uma grande mobilização dos torcedores. Antes do próximo compromisso pela Copa do Mundo, contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, centenas de brasileiros se reuniram em frente ao hotel onde a equipe está hospedada e transformaram o local em uma espécie de arquibancada improvisada para acompanhar a passagem dos jogadores.

Com bandeiras, camisas da seleção e muitos gritos de apoio, os torcedores fizeram festa durante a chegada da delegação, embalados pelo batuque e coro “é guerra, é guerra, copa do mundo é guerra”. O momento de maior animação aconteceu quando os atletas apareceram e interagiram com a torcida, como Endrick, Vini Jr., Raphinha e Danilo. A recepção repetiu uma cena comum em grandes competições, com a torcida brasileira tentando replicar o ambiente de estádio.

Críticas a Casemiro

Além do recado direto à seleção, os torcedores também criticaram Casemiro na chegada da delegação ao hotel. Insatisfeitos com a atuação do jogador no empate do Brasil contra o Marrocos na estreia do Mundial, os torcedores cobraram, em gritos, que o meio-campista corresse mais em campo. “Vai correr, Casemiro! Vai jogar bola”, disparou um torcedor, enquanto o atleta se direcionava ao hotel.

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O Brasil joga contra o Haiti nesta sexta-feira, 19, a partir das 21h30, horário de Brasília, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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