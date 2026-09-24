A fortuna do pentacampeão que diz ter perdido tudo durante a carreira

Roberto Carlos, campeão do mundo em 2002, esteve presente no Portugal Football Summit nesta quinta-feira, 24, e destacou a importância da educação financeira. Ele afirmou que enfrentou problemas com empresários e familiares durante a carreira e fez um apelo aos jogadores: “Não cometam os mesmos erros que cometi. Tudo o que sofri enquanto joguei deixou minha conta praticamente zerada. Perdi 99% do que ganhei e, depois, consegui reestruturar minha vida”.

A fortuna estimada de Roberto Carlos está entre 800 milhões a 1 bilhão de reais. A quantia foi gerada durante sua carreira como jogador, campanhas publicitárias, seus papéis como embaixador de lendas da Fifa e diretor de relações institucionais do Real Madrid. O patrimônio inclui imóveis, investimentos e contratos publicitários.

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