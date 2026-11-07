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Esporte

A final inédita que Alcaraz disputará em Paris em busca de revanche contra Shelton

Espanhol nunca havia passado das quartas de final em Paris e enfrentará o americano, algoz nas quartas do US Open, na decisão deste domingo

Por Gabriela Caputo 7 nov 2026, 16h47 | Atualizado em 7 nov 2026, 16h52
Tenista Feliciano López, com cabelo escuro e faixa, sorri e cerra os punhos em comemoração, vestindo camiseta azul-marinho com detalhes amarelos e bermuda amarela, em quadra com público desfocado ao fundo e letreiro ROLEX
O espanhol Carlos Alcaraz comemora sua vitória sobre o norueguês Casper Ruud e vai à final da ATP Masters 1000 de Paris. (Dimitar Dilkoff/AFP)
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A final inédita que Alcaraz disputará em Paris em busca de revanche contra Shelton Priorize VEJA no Google

O tenista espanhol Carlos Alcaraz está na decisão do ATP Masters 1000 de Paris pela primeira vez na carreira. Neste sábado, 7, o atual número 3 do mundo derrotou o norueguês Casper Ruud, 23º do ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6-4, em 1h26 de partida. Na final, marcada para domingo, 8, às 11h (horário de Brasília), ele enfrentará o americano Ben Shelton, que superou o francês Luca Van Assche na outra semifinal, por 2 sets a 1 (com parciais de 5-7, 6-3 e 6-4). Embora esta seja a primeira final dos dois em Paris, ambos já conquistaram títulos em outros torneios da categoria: Alcaraz soma oito troféus de Masters 1000, enquanto Shelton tem dois. 

A decisão terá sabor de revanche para o espanhol. Os dois tenistas se encontraram mais recentemente nas quartas de final do US Open deste ano, quando Shelton levou a melhor. Alcaraz, porém, lidera o retrospecto geral entre eles por 3 a 1. O americano de 24 anos, atual quarto colocado do ranking mundial, venceu os Masters 1000 de Toronto, em 2025, e de Montreal, em 2026.

Aos 23 anos, Alcaraz também busca uma conquista inédita na capital francesa. Apesar de já ter sete títulos de Grand Slam e oito títulos de Masters 1000 no currículo, o espanhol nunca havia passado das quartas de final do torneio parisiense, especificamente. A vitória sobre Ruud ampliou sua sequência positiva para oito partidas, considerando também o título conquistado no ATP 500 de Viena, na semana passada.

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O Masters 1000 de Paris é o último torneio da categoria na temporada e concede 1.000 pontos ao campeão no ranking da ATP. Alcaraz busca seu primeiro troféu de Masters 1000 do ano. A lista de vitórias anteriores inclui Miami (2022), Madri (2022 e 2023), Indian Wells (2023 e 2024), Monte Carlo (2025), Roma (2025) e Cincinnati (2025).

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(Com AFP)

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TAGS:
ATP
Tênis
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