A ‘Fadinha’ desliza onde cabeças rolaram em Paris

Rayssa Leal e outros ases do skate fazem suas manobras na Place de La Concorde, a maior praça da capital francesa. Ela tem uma história um tanto sombria. Lá foi instalada a horripilante guilhotina, onde expoentes da realeza e da aristocracia acabaram sendo degolados na Revolução Francesa. Mas ou menos 1 200 cabeças rolaram por ali. Os livros de história contam que o piso ficou por anos manchado de um sangue que não saía por nada. A época era a do Terror. Nos Jogos, esperamos que os radicalismos fiquem só mesmo nos rodopios dos skatistas e dos atletas do breakdance, todos disputando medalhas na praça que tanto testemunhou. A torcida é para que os adversários dos brasileiros percam a cabeça – mas no sentido figurado, claro. E abram caminho para o tão esperado pódio de Raíssa, a fadinha.