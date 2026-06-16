A explicação para Endrick não ser primeira nem segunda opção de Ancelotti

Além do empate no jogo contra o Marrocos, outra situação relacionada à partida deixou os torcedores incomodados com Carlo Ancelotti. O técnico da seleção brasileira não colocou Endrick no segundo tempo. O treinador preferiu Matheus Cunha ao jovem, o que irritou os fãs. Nos últimos amistosos antes a Copa do Mundo, contra o Egito e Panamá, o atacante do Real Madrid fez a diferença depois que entrou, marcou um gol e deu assistências. Apesar dos feitos, não foi o suficiente para atiçar a vontade do “chefe” italiano.

O principal motivo seria a falta de obediência tática, segundo futebolistas de plantão. Durante os treinos, Endrick não aceita algumas propostas de Ancelotti. Outro ponto seria o improviso e uma certa demora para o novato entender como deve ser a jogada.

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Por ser um jogador jovem, isso costuma acontecer. Aos poucos, vai entender que precisa escutar os mais velhos e, assim, ganhar seu merecido espaço em campo. Mas que seja logo. O Brasil tem pressa pelo hexa.

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