A expectativa de Ancelotti por Estêvão e Endrick na seleção: ‘Objetivo diferente dos clubes’

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Ancelotti convocou a seleção brasileira para amistosos contra Japão e Singapura, focando na renovação. Estêvão e Endrick, apesar da pouca minutagem nos clubes, foram chamados. O técnico justifica a aposta em jovens para o futuro da equipe, ressaltando o papel distinto da seleção em relação aos clubes. Ele vê frescor na chegada deles.

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O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta quinta, 29, a convocação da seleção brasileira para amistosos contra Japão e Singapura. Entre os convocados, os atacantes Estêvão e Endrick continuam como nomes de confiança do treinador para o futuro da equipe, apesar de não terem tido muito tempo de jogo em seus respectivos clubes.

Após anunciar a convocação, Ancelotti reforçou a ideia de renovação da seleção: “Esta é uma convocação muito equilibrada, muito jovem. Porque temos nove jogadores em idade olímpica e quinze, não um, quinze com menos de 23 anos. É uma seleção muito projetada no futuro. Obviamente todos os jogos são importantes, mas fazer uma renovação não é tão compatível com ter um time pronto. ”

O treinador destacou os papéis diferentes do trabalho da equipe nacional em relação aos clubes dos atletas: “Tanto é que chamamos jovens que não estão jogando nos clubes, porque a seleção tem o objetivo diferente dos clubes, e nós temos que acompanhar esse jogador que estamos certos que pode ser o futuro da seleção. ”

Estêvão, do Chelsea, se enquadra na descrição do técnico, já que não tem tido minutagem na equipe inglesa. O atacante é reserva na Premier League e entrava como titular na Copa da Liga Inglesa, mas na última partida do torneio, na quarta, 28, ficou no banco de reservas na eliminação do seu time para o Liverpool.

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Mesmo diante desse cenário, Ancelotti justificou a convocação do atleta: “O que vamos fazer com ele [Estêvão], para nós é muito claro, vamos acompanhá-lo. Também se ele não jogar nenhum minuto no Chelsea, vamos acompanhá-lo até que pensarmos que ele não vai ser útil para a seleção.

“Mas até o dia que pensarmos que ele vai ser útil para seleção, vamos acompanhá-lo, dando a oportunidade de fazer sua progressão normal, como tem que fazer sua progressão um jovem que tem 19 anos, como ele. São objetivos distintos do que tem o Chelsea”, afirmou.

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Outro nome que vive situação similar é Endrick. O jogador, que trabalhou com Ancelotti ainda no Real Madrid, chegou a ser emprestado na última temporada para o Lyon para ter mais minutos e, assim, garantiu sua vaga na Copa do Mundo pela boa atuação no clube francês. Neste início de temporada, voltou a ser reserva no time de Mourinho em competição direta com Carlos Espí e Mbappé.

Apesar disso, Ancelotti enxerga com olhar positivo a chance de ter os jogadores mais descansados para a seleção brasileira: “Eu digo que sempre tenho uma ideia, com um olho tem que olhar atrás, e com o outro tem que olhar na frente. O que significa: Estêvão, Endrick seria melhor se eles pudessem minutos, não tanto por um momento, mas para evolução futura do jogador. Podemos também dizer de maneira positiva que chegam frescos, não chegam cansados. Eu acho que eles podem fazer uma boa atuação com a seleção. ”

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Os jogadores convocados disputarão amistosos contra Singapura e Japão na data Fifa de novembro. No dia 14, a seleção brasileira enfrenta o Japão no Estádio Nacional de Singapura, às 7h15 (horário de Brasília). No dia 17, enfrentará os donos da casa no mesmo estádio, às 7h.