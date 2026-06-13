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Esporte

A estreia na Copa do Mundo: empate insosso em 1 a 1 contra o Marrocos

A lição da partida inaugural: Ancelotti está longe de ter uma equipe azeitada e confiável para tentar o hexa

Por Fábio Altman, de Nova Jersey 13 jun 2026, 21h05 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h25
Quatro jogadores de futebol em campo verde. Um jogador de camisa amarela e calção azul chuta a bola. Três jogadores de camisa vermelha e calção verde observam a jogada, um deles de costas com o número 14
Vinícius Jr. empatou jogo no estádio de Nova York e Nova Jersey (Simon Stacpoole/Offside/Offside/Getty Images)
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Foi ruim a estreia do Brasil na Copa do Mundo, com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. Há evidente preocupação para as próximas partidas. O calor de 32 graus no início do jogo fez o treinador Carlos Ancelotti mudar a escalação. Ibañez entrou na lateral-direita no lugar de Danilo, e a diferença de idade é que levou o italiano à mudança de última hora. Ibañez tem 27 anos. Danilo está com 34 anos. Na frente, em outro movimento surpreendente, tirou Matheus Cunha, que viria mais de trás, com gosto por armar o jogo, e pôs um atacante a que se denomina “rompedor”, Igor Thiago. “Para esse jogo, Igor tem força na frente, é agressivo, pode lutar na bola aérea. Creio que o Igor pode fazer bem para a equipe nesse jogo”, disse Ancelotti. Não funcionou, a começar pela cabeçada para fora, aos 13 minutos do primeiro tempo – uma rara chance do Brasil, diante da pressão do Marrocos, em 15 minutos iniciais avassaladores.

No primeiro tempo, o time de vermelho é que parecia o de amarelo de outros jornadas, entrosado, com deslocamentos evidentemente ensaiados. O onze inicial de Ancelotti, que nunca havia jogado antes, soava como um catadão sem conjunto, perdido. A marcação era lenta e mal feita. Casemiro errava passes, sempre um segundo atrasado. E então, aos 20 minutos saiu o gol dos Leões do Atlas, que envolvia a seleção com facilidade. Gabriel Magalhães deixou que a bola passasse, em lançamento do meio de campo feito por Brahim Díaz, do Real Madrid. Marquinhos e Douglas Santos pareciam dormir. Salibari cortou, deixou Alisson para trás e fez o 1 a 0. Justo, justíssimo, em jogada que nasceu de um passe mal dado de Ibañez para Paquetá. Paquetá, aliás, que errou muito durante todo o primeiro tempo.

Jogador de futebol marroquino, camisa 11 vermelha e verde, sorri com as mãos na cabeça, em campo com torcida desfocada ao fundo
Ismael Saibari, do Marrocos, comemora gol contra Brasil  (Alexandre Battibugli/VEJA) (Alexandre Battibugli/VEJA)

E então, numa rara escapada, Vinicius Jr., aos 31 minutos, um dos únicos jogadores de amarelo lúcidos em campo, fez um golaço – e foi então o Vinicius Jr. que nos habituamos a ver no Real Madrid. Dali para a frente, a seleção equilibrou o jogo, e por pouco não virou com um bonito voleio de Paquetá. Mas é triste imaginar, para o restante a Copa, que o Brasil dependa de brilho individual, e não do conjunto.

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Jogador de futebol Vinicius Jr. em campo, vestindo camisa amarela da seleção brasileira, shorts azuis e meias brancas com detalhes amarelos. Ele tem a boca aberta e a cabeça levemente inclinada para cima, com expressão de esforço ou comemoração. Um jogador adversário, de camisa vermelha, está desfocado ao fundo
Vinícius Jr. fez jogada individual e empatou jogo para o Brasil  (Alexandre Battibugli/VEJA) (Alexandre Battibugli/VEJA)

No segundo tempo, Ancelotti tirou os dois amarelados, Ibañez e Casemiro. Entraram Danilo e Fabinho. A equipe melhorou, com mais calma, e toque de bola. A partir dos 30 moinutos do segundo tempo, os marroquinos voltaram a controlar o ritmo, a cadenciar a partida – sempre com a elegância habitual de Diaz e uma maquininha de movimentação, Ayyoub Bouaddi, do Lille – de movimentação e inteligência tática, ele que estuda física e matemática e ganhou um concurso de oratória na França.

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A entrada de Danilo, do Botafogo, no lugar de Bruni Guimarães, não surtiu o efeito desejado. Os quinze minutos finais, pelo cansaço, pelo calor americano, foram monótonos – em monotonia traduzida pelo comportamento silencioso das 80 000 pessoas que lotaram o New Jersey New York Stadium. A seleção de Carlo Ancelotti precisa melhorar, e muito, para sonhar com o hexa. Ao Marrocos talvez tenha faltado alguma ousadia, que quase fez o segundo gol ao final.  O empate não foi terrível, mas também não foi bom. Ficará em primeiro lugar no grupo C, muito provavelmente, quem fizer mais gols contra o Haiti.

 

Um árbitro de futebol, vestindo uniforme preto, levanta um cartão amarelo para um jogador brasileiro, que usa camisa amarela e shorts azuis, caminhando com expressão séria em campo verde. Torcedores desfocados e coloridos preenchem as arquibancadas ao fundo
Casemiro, depois de levar amarelo foi substituído no intervalo (Alexandre Battibugli/VEJA) (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Carlo Ancelotti
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