A estratégia do Haiti para se sentir em ‘casa’ na Copa do Mundo 2026

Adversária do Brasil na partida desta sexta-feira, 19, a seleção do Haiti desembarcou nos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2026 após um hiato de 52 anos e com uma estratégia peculiar na bagagem. Para garantir que o elenco se sinta em casa, a delegação contratou um restaurante especializado na culinária haitiana, servindo aos jogadores pratos típicos da região, bem distante da tradicional dieta de hotel.

Segundo a emissora FOX29, entre as especialidades servidas ao elenco está o Griot, considerado um dos pratos mais emblemáticos do país. A receita consiste em carne de porco marinada e frita, geralmente acompanhada por legumes e molhos típicos. Outro destaque é o Oxtails, versão local da rabada, bastante popular no Caribe.

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A delegação também poderá consumir a Sopa Joumou, símbolo da identidade nacional haitiana. Feita à base de abóbora, legumes e carne, a receita foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2021. Completa o cardápio o arroz com feijão haitiano, que difere da versão brasileira por ser preparado com os dois ingredientes cozidos juntos, formando uma única receita.

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