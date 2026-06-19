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Esporte

A esperança do jogador do Haiti contra o Brasil na Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 19

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 13h00
Time de futebol masculino do Haiti posando para foto no gramado, com seis jogadores agachados na frente e cinco em pé atrás, todos usando uniformes brancos com detalhes vermelhos e azuis, exceto o goleiro de amarelo. Um estádio lotado aparece ao fundo
Seleção do Haiti antes da estreia na Copa do Mundo de 2026 (Fred Kfoury III/Icon Sportswire/Getty Images)
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A esperança do jogador do Haiti contra o Brasil na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Um dos jogadores mais conhecidos da seleção do Haiti na Copa do Mundo de 2026, Wilson Isidor é apontado como a principal referência ofensiva da equipe haitiana e a esperança do país para surpreender com uma vitória sobre o Brasil nesta sexta-feira, 19.

Nascido na França e filho de haitianos, Isidor construiu sua carreira no futebol europeu. Revelado pelo Monaco, ele passou por clubes como Zenit até chegar no Sunderland. Na última edição da Premier League, ele terminou como vice-artilheiro do clube inglês, com seis gols em 32 partidas, consolidando seu nome como um dos mais importantes da geração que recolocou o Haiti em um Mundial após mais de cinco décadas.

Aos 25 anos, o atacante reúne características que costumam preocupar os adversários, incluindo velocidade, força física e capacidade de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo. Por isso, tende a ser a peça-chave nos contra-ataques da seleção comandada por Sébastien Migné.

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Na estreia da Copa, que acabou em uma derrota por 1 a 0 para a Escócia, Isidor foi o jogador haitiano mais buscado pelos companheiros no ataque. Apesar de não marcar, foi responsável pelas principais investidas do time em campo.

Sua trajetória também simboliza a transformação recente da seleção haitiana. Assim como vários colegas, ele nasceu fora do país e escolheu defender a terra de seus pais, movimento que ajudou a elevar o nível técnico da equipe nos últimos anos.

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Contra a seleção brasileira, a missão não será fácil. Mas, se o Haiti conseguir marcar, há grandes chances de que a jogada passe por Wilson Isidor, o homem em quem os haitianos depositam suas maiores esperanças nesta Copa.

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