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Casemiro deu uma entrada forte em Endrick durante treino da seleção brasileira, gerando debate e críticas nas redes sociais. O lance viralizou e reacendeu discussões sobre declarações anteriores de Casemiro a respeito do jovem atacante, que ele tentou justificar como uma forma de proteção ao jogador.

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Casemiro deu uma entrada dura em Endrick no treino da seleção brasileira nesta quarta, 3. O meio-campista deu um carrinho no atacante que caiu no chão, mas logo se levantou. A cena registrada no treino aberto ao público no CT de treinamento em Nova Jersey, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais e gerou críticas ao ex-Manchester United.

No vídeo, cada jogador está em uma equipe do treino. Endrick, de colete, se desvencilha da bola e recebe a entrada de Casemiro da outra equipe. O atacante vai ao chão e é ajudado pelo meio-campista a se levantar na sequência.

A cena chamou a atenção por ter sido um lance mais forte durante um treino, e não durante uma partida. Alguns torcedores questionam nos comentários dos vídeos por que o jogador não fez isso em Luka Modric na eliminação do Brasil na Copa de 2022. Na época, os jogadores eram companheiros de Real Madrid, e em uma disputa de bola entre os dois, o croata levou a melhor e iniciou a jogada do gol de empate de sua equipe, que depois ganharia o confronto das quartas de final no pênaltis.

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Também voltou à tona a fala de Casemiro sobre Endrick “não ser do grupo” da seleção brasileira, em entrevista a TNT Sports antes da convocação para a Copa do Mundo.

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Ambos jogadores foram chamados por Ancelotti para disputar o mundial, e em coletiva já representando o Brasil, o meio-campista esclareceu a situação diante da repercussão negativa da sua fala: “Fiquei bastante chateado. No momento que fui tentar proteger o jogador, tentar não colocar o peso nele em uma Copa do Mundo”, disse.

“Endrick é um jogador que vai jogar umas três, quatro Copas. Ele é um grande jogador. A questão foi só de protagonismo. Existem outros jogadores que estão à frente e têm que assumir esse protagonismo. Existe outros jogadores que estão à frente e tem que assumir o protagonismo. E outros jogadores como Rayan, Endrick, resolvam sem essa pressão. Os cortes acontecem. Nas redes sociais acontecem essas coisas”, completou.