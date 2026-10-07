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Esporte

A emocionante mensagem de Messi ao se aposentar da seleção da Argentina

Jogador disputou a última partida por seu país na terça-feira, 6

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 18h11 | Atualizado em 7 out 2026, 18h37
Lionel Messi se despede da seleção argentina
Lionel Messi se despede da seleção argentina (Marcelo Endelli/Getty Images)
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A emocionante mensagem de Messi ao se aposentar da seleção da Argentina Priorize VEJA no Google

O craque Lionel Messi compartilhou uma mensagem de despedida no Instagram na tarde desta quarta-feira, 7, um dia após sua última partida pela seleção Argentina, aos 39 anos. “Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma trajetória incrível, cheia de alegrias e também de algumas tristezas, mas tenho certeza de que valeu a pena cada passo que dei”, escreveu o jogador.

Além de agradecer aos torcedores, familiares e amigos, o argentino também homenageou Diego Maradona (1960-2020). “Não quero me esquecer de Diego, que colocou nosso país onde ele merecia estar e que, como sempre digo, sei que nos ajudou estando aqui conosco e também lá do céu, em cada passo que demos”.

A postagem reuniu fotos do jogo de terça-feira, 6, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, com público de mais de 80 mil pessoas. Messi marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.

O jogador registrou, ainda, seu reconhecimento aos clubes em que jogou ao longo da carreira, por “sempre respeitarem meus sentimentos e me permitirem dedicar-me ao meu país quando chegava a hora de vestir a camisa da Seleção”. O vencedor de oito Bolas de Ouro se despede como o maior artilheiro da história da seleção argentina, com 126 gols, e líder em assistências, com 70 – além de ter conquistado a Copa do Mundo em 2022 e duas Copas América, em 2021 e 2024.

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O português Cristiano Ronaldo deixou um comentário no post do colega. “Leo, tantos anos defendendo seu país e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço”, escreveu o jogador.

Confira a publicação de Messi:

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TAGS:
Futebol
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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