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Esporte

A emoção de esposa de Wesley ao falar de lesão que o tirou da Copa

Amanda Martins desabafou sobre saída do marido do Mundial após lesão em amistoso da seleção

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jun 2026, 07h30 | Atualizado em 8 jun 2026, 11h54
Três jogadores de futebol em campo. Um de camisa vermelha e shorts brancos tenta dominar a bola, enquanto outro de camisa azul escura e shorts azuis o marca de perto. Um terceiro jogador de camisa azul escura com o número 20 nas costas corre para a direita. Torcedores assistem ao fundo
Lateral-direito Wesley saiu machucado ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Egito (Kirk Irwin/Getty Images)
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Esposa de Wesley França, Amanda Martins desabafou sobre a lesão sofrida pelo marido durante o amistoso da seleção brasileira no sábado, 6, que o tirou da Copa do Mundo.

“O futebol é uma montanha russa, tudo pode ir de 0 a 100 em questão de segundos. Durante um jogo, pra maioria o importante é o placar, vencer e vencer… Mas pra quem é família e está por trás dos bastidores, estamos na torcida para que o atleta termine a partida com a integridade física intacta. Durante todos os jogos esse é o meu maior medo, e sempre peço a Deus pra livrar e guardar ele de todo mal. Ontem eu tive a sensação de impotência, de ver o meu marido sentir dor, chorar, e não poder fazer nada pra mudar a situação, de não poder estar lá pra dar um abraço… Eu senti no fundo do meu coração que a situação era grave, e foi como ver um sonho que se tornou nosso escorrendo pelas mãos”. Por fim, Amanda frisou que está “arrasada com o ocorrido”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais. Éderson, da Atalanta, foi convocado para ocupar o lugar de Wesley.

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O jogador cortado também se manifestou. Em uma breve mensagem, escreveu: “Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte”.

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