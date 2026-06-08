A emoção de esposa de Wesley ao falar de lesão que o tirou da Copa

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Amanda Martins, esposa de Wesley França, desabafa sobre a grave lesão do marido que o tirou da Copa do Mundo, expressando a dor e a sensação de ver um sonho ruir. O jogador também se manifesta, mostrando resiliência e fé para superar o obstáculo e voltar ainda mais forte, após a convocação de Éderson para sua vaga.

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Esposa de Wesley França, Amanda Martins desabafou sobre a lesão sofrida pelo marido durante o amistoso da seleção brasileira no sábado, 6, que o tirou da Copa do Mundo.

“O futebol é uma montanha russa, tudo pode ir de 0 a 100 em questão de segundos. Durante um jogo, pra maioria o importante é o placar, vencer e vencer… Mas pra quem é família e está por trás dos bastidores, estamos na torcida para que o atleta termine a partida com a integridade física intacta. Durante todos os jogos esse é o meu maior medo, e sempre peço a Deus pra livrar e guardar ele de todo mal. Ontem eu tive a sensação de impotência, de ver o meu marido sentir dor, chorar, e não poder fazer nada pra mudar a situação, de não poder estar lá pra dar um abraço… Eu senti no fundo do meu coração que a situação era grave, e foi como ver um sonho que se tornou nosso escorrendo pelas mãos”. Por fim, Amanda frisou que está “arrasada com o ocorrido”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais. Éderson, da Atalanta, foi convocado para ocupar o lugar de Wesley.

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O jogador cortado também se manifestou. Em uma breve mensagem, escreveu: “Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência. Por isso, encaro esse momento da mesma forma que encarei todos os outros: de cabeça erguida, com confiança em Deus e a certeza de que voltarei ainda mais forte”.

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