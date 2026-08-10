A emoção da esposa de Luis Roberto com retorno do narrador à TV

Depois de meses afastado das narrações esportivas para o tratamento de um câncer na cabeça e no pescoço, o narrador Luís Roberto voltará à tela da TV Globo na próxima quarta-feira, 12. A marca foi motivo de celebração para a esposa de Luís, Jacy Santos, que se emocionou ao comemorar a retomada profissional do amado nas redes sociais.

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“Tempo de recomeçar… Emocionante te ver bem, voltando para fazer o que mais ama! Que Deus te guie e te proteja”, escreveu Jacy em um story no Instagram que mostra Luis no aeroporto. O narrador estava embarcando para Belo Horizonte, em Minas Gerais, onde irá narrar o confronto entre Cruzeiro e Flamengo pela Libertadores.