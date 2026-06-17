A dieta milagrosa de Cristiano Ronaldo para se manter em forma aos 41 anos

Enquanto a maioria dos jogadores já pendurou as chuteiras, Cristiano Ronaldo segue disputando Copas do Mundo, marcando gols e exibindo um físico que muitos atletas de 25 anos gostariam de ter. Aos 41 anos, o português continua desafiando a lógica – e parte do segredo está longe de suplementos exóticos ou dietas da moda.

Segundo Giorgio Barone, ex-chef pessoal do craque, a alimentação de Ronaldo é baseada em ingredientes simples, naturais e repetidos com disciplina quase militar. Entre os alimentos que ocupam lugar cativo no cardápio estão ovos, abacate, vegetais, peixes, carnes magras e fígado, considerado por ele um verdadeiro “superalimento” por sua alta concentração de nutrientes.

Outro protagonista da dieta é o bacalhau, especialmente na tradicional receita portuguesa bacalhau à Brás, prato que Ronaldo consome desde a infância e que continua fazendo parte de sua rotina alimentar. A combinação de proteína, ovos e carboidratos ajuda a sustentar a exigente carga de treinos do jogador.

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O que entra no prato é tão importante quanto o que fica de fora. Ronaldo evita açúcar, refrigerantes, alimentos ultraprocessados, excesso de farinha e bebidas alcoólicas. O ex-chef afirma que até o leite está fora do cardápio do português.

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A alimentação é apenas uma peça da engrenagem. O atacante costuma fazer várias refeições menores ao longo do dia, mantém uma rotina rigorosa de hidratação, prioriza o descanso e investe pesado em recuperação física. O resultado é um atleta que continua atuando em alto nível quando a maioria dos seus contemporâneos já está aposentada.