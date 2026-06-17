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Esporte

A dieta milagrosa de Cristiano Ronaldo para se manter em forma aos 41 anos

Os hábitos alimentares que ajudam o craque português a driblar a passagem do tempo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 16h20 | Atualizado em 18 jun 2026, 10h46
BUDAPEST, HUNGARY - SEPTEMBER 09: Cristiano Ronaldo of Portugal looks on during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Hungary and Portugal at Puskas Arena on September 09, 2025 in Budapest, Hungary. (Photo by Horvath Tamas/Getty Images)
Boa forma: poucos jogadores chegaram tão longe na carreira (Horvath Tamas/Getty Images)
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A dieta milagrosa de Cristiano Ronaldo para se manter em forma aos 41 anos Priorize VEJA no Google

Enquanto a maioria dos jogadores já pendurou as chuteiras, Cristiano Ronaldo segue disputando Copas do Mundo, marcando gols e exibindo um físico que muitos atletas de 25 anos gostariam de ter. Aos 41 anos, o português continua desafiando a lógica – e parte do segredo está longe de suplementos exóticos ou dietas da moda.

Segundo Giorgio Barone, ex-chef pessoal do craque, a alimentação de Ronaldo é baseada em ingredientes simples, naturais e repetidos com disciplina quase militar. Entre os alimentos que ocupam lugar cativo no cardápio estão ovos, abacate, vegetais, peixes, carnes magras e fígado, considerado por ele um verdadeiro “superalimento” por sua alta concentração de nutrientes.

Outro protagonista da dieta é o bacalhau, especialmente na tradicional receita portuguesa bacalhau à Brás, prato que Ronaldo consome desde a infância e que continua fazendo parte de sua rotina alimentar. A combinação de proteína, ovos e carboidratos ajuda a sustentar a exigente carga de treinos do jogador.

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O que entra no prato é tão importante quanto o que fica de fora. Ronaldo evita açúcar, refrigerantes, alimentos ultraprocessados, excesso de farinha e bebidas alcoólicas. O ex-chef afirma que até o leite está fora do cardápio do português.

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A alimentação é apenas uma peça da engrenagem. O atacante costuma fazer várias refeições menores ao longo do dia, mantém uma rotina rigorosa de hidratação, prioriza o descanso e investe pesado em recuperação física. O resultado é um atleta que continua atuando em alto nível quando a maioria dos seus contemporâneos já está aposentada.

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