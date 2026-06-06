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James Rodríguez virou o centro das atenções na Colômbia ao ignorar Antonella Petro, filha do presidente, em cerimônia da seleção. O incidente, que viralizou nas redes, gerou duras críticas ao jogador, mas a jovem minimizou e pediu união em prol do time. Entenda a polêmica e a repercussão.

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O jogador James Rodríguez virou o centro das atenções esta semana na Colômbia após ignorar a presença de Antonella Petro, filha do presidente da Repúlica Gustavo Petro, durante a cerimônia de despedida da equipe para a viagem para a Copa do Mundo. A ‘ignorada’ do meia-atacante e capitão da seleção colombina virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Antonella, uma adolescente de 17 anos de idade, participava com o pai da solenidade oficial de entrega de lembrancinhas e de saudações aos jogadores quando foi ignorada na fila de cumprimentos. Ela aparece nos filmes se aproximando de James Rodríguez e tentando dizer algo ao jogador, que admira muito. Mas o jogador despreza a presença da adolescente, não a cumprimenta e segue em frente na fila.

A jovem teria expressado o desejo de fazer uma selfie junto com James Rodríguez, mas não teve o pedido atendido. James virou alvo das redes sociais. Muitos internautas criticaram o capitão da seleção pela ‘deselegância’ com a qual tratou a filha do presidente da República.

A vereadora de Bogotá Heidy Sánchez não perdoou o atleta. “James Rodríguez, tão machão diante de uma menina, mas tão chorão e covarde em campo”, criticou Heidy em suas redes sociais. “Você também é pai e tenho certeza de que jamais gostaria que sua filha passasse por uma situação tão desagradável”,

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Após o episódio, a filha do presidente da República minimizou o episódio e pediu “união” em torno da busca pela vitória na Copa do Mundo. Antonella, no entanto, comoveu ainda mais os colombianos nas redes sociais, ao prestar homenagem a James Rodriguéz.

“O primeiro gol que comemorei em toda minha vida foi o de James na Copa de 2014. Uma das minhas melhores lembranças foi quando eu tinha seis anos e o conheci. Como posso ficar triste assistindo à seleção? Seria algo ilógico”, afirmou Antonella. “Ontem foi um dia que guardarei, com alegria, para sempre no meu coração. Digo a toda a Colômbia que devemos apoiar a nossa seleção. Em campo, somos um só país”.

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Até o técnico da seleção da Colômbia, Néstor Lorenzo, veio a público. “O grupo já está acostumado com essas coisas. Sempre digo que temos que estar blindados diante das críticas e dos elogios”, afirmou o técnico. “Fomos a um ato protocolar, e fizemos isso com respeito e orgulho. Sabemos que houve más interpretações, com os vídeos cortados, mas buscamos a união, a entrega, e fazer as coisas de coração. É para todos, para os 50 milhões de colombianos”.