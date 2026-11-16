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Romelu Lukaku, o maior artilheiro da história da seleção belga, surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria dos “Diabos Vermelhos” após 135 jogos e 94 gols. A decisão chocou o país, pois ele havia expressado o desejo de jogar até 2030, mas agora afirma estar em paz. Companheiros e a federação prestaram homenagens ao craque, que encerra uma era marcada por lesões e uma “Geração de Ouro” que nunca conquistou um título.

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O atacante Romelu Lukaku, maior artilheiro da história dos ‘Diabos Vermelhos’, surpreendeu e anunciou sua aposentadoria da seleção da Bélgica nesta segunda-feira, 16, após 135 jogos e 94 gols marcados.

“Durante 16 anos, dei tudo pela seleção… Vivi todas as emoções possíveis”, escreveu o jogador do Fenerbahçe no Instagram, um dia depois da classificação belga para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, com vitória sobre a Itália (4 a 1), em que ficou no banco de reservas.

O anúncio surpreendeu o país, já que Lukaku afirmou, em maio deste ano, que queria continuar até a Copa do Mundo de 2030. Seis meses depois, o atacante de 33 anos, revelado pelo Anderlecht, afirma, no entanto, estar “em paz” com sua decisão.

“Foi incrível. Aproveitei muito. Sou grato”, acrescentou o jogador, que vestiu a camisa da seleção em quatro Mundiais e três Eurocopas.

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Entre a surpresa e o reconhecimento, as homenagens se multiplicaram nas redes sociais, principalmente de seus companheiros.

“Lenda, irmão”, escreveu o meio-campista Axel Witsel no Instagram.

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“Tantas lembranças incríveis”, acrescentou o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, enquanto a Federação Belga relembrou “os momentos inesquecíveis” vividos desde sua primeira convocação em 2010, aos 17 anos.

Após as saídas de Witsel, há algumas semanas, e de Lukaku, restam apenas Courtois e Kevin De Bruyne como remanescentes da chamada Geração de Ouro da Bélgica, que ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018. Nesse Mundial, os “Diabos Vermelhores” eliminaram o Brasil nas quartas de final com vitória por 2 a 1. Na semifinal, perderam para a França, que seria campeã da edição, e derrotaram a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.

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O anúncio de aposentadoria ocorre num momento em que Lukaku vem sofrendo, há meses, com problemas físicos recorrentes.

No último Mundial, no qual a Bélgica chegou às quartas de final, ele teve papel de reserva, sendo utilizado como uma opção para o segundo tempo pelo então técnico Rudi Garcia.

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Um panorama que se manteve desde a chegada de Mark van Bommel, que dá preferência a Charles De Ketelaere, atacante de 25 anos da Atalanta.

Contra a Itália, no domingo, 15, em Bruxelas, Lukaku nem chegou a entrar em campo, embora tenha feito aquecimento na beira do gramado durante boa parte da partida.

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“Ele estava lesionado há alguns dias. Só tínhamos planejado colocá-lo para jogar em caso de emergência”, Van Bommel.

(Com AFP)