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Esporte

A decisão de Messi sobre o futuro na seleção argentina

Camisa 10 e capitão chegou a três finais e conquistou uma Copa do Mundo pela Albiceleste

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 12h28 | Atualizado em 31 ago 2026, 13h02
Lionel Messi, de costas, sorri com o braço direito tatuado erguido e punho cerrado, vestindo camisa azul e branca da Argentina com MESSI e 10 nas costas, em um estádio lotado
O canhoto argentino: na estreia de sua sexta Copa, um feito de gênio (Tom Weller/Getty Images)
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Lionel Messi anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. Capitão e camisa 10 da Albiceleste, o jogador encerra uma carreira com seis participações em Copa do Mundo pelo país, com três finais e um título mundial conquistado, além de duas conquistas da Copa América.

Em uma publicação nas redes sociais nesta segunda, 31, o atleta divulgou uma carta que escreveu dois dias depois da final da Copa do Mundo deste ano, em que a Argentina ficou com o vice-campeonato após ser derrotada para a Espanha por 1 a 0 na prorrogação.

“Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que chegou o momento”, escreveu Messi. “Juro para vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, em que conquistamos tudo, mas também antes disso.”

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Antes de erguer troféus, Messi foi criticado por não corresponder o sucesso que tinha no futebol de clubes na seleção argentina. Há dez anos, o jogador chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção quando amargou dois vice-campeonatos consecutivos de Copa América em 2015 e 2016. Na segunda derrota, isolou sua cobrança na disputa de pênaltis que deu o título para os advesários chilenos. Ainda no estádio de Nova York e Nova Jersey, onde ocorreu a decisão, o jogador falou em tom de despedida que a decisão “era para o bem de todos”.

Felizmente para o torcedor argentino, ele voltou a atrás para defender as cores do país por mais uma década. Desde então, Messi foi bicampeão da Copa América com a Argentina, em 2021 e 2024, e conquistou a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, no Catar.

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No mesmo estádio que anunciou sua “primeira aposentadoria”, Messi disputou sua última partida de Copa do Mundo, na final contra a Espanha.

Durante o torneio sediado por México, Canadá e Estados Unidos, o jogador viveu um drama pessoal com o adoecimento de seu pai, Jorge Messi, que faleceu dia 8 de agosto, três semanas depois do encerramento do Mundial. Também em publicação nas redes sociais, o atleta deixou sua carreira no futebol em aberto diante da morte do pai e que tinha “muitas dúvidas” sobre continuar jogando por “muito mais tempo”.

Segundo o jogador, com a morte do seu pai está “ainda mais convencido do que antes” sobre a sua decisão de se aposentar da seleção.

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Aos 39 anos, Messi segue atuando pelo Inter Miami, na MLS, nos Estados Unidos, com contrato válido até o fim de 2028.

Confira a carta de despedida do jogador:

“Depois de todo esse tempo que passou desde a final, pensando muito sobre isso, quero comunicar a todos que estou me aposentando da Seleção…

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Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que chegou o momento. Juro para vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, em que conquistamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e dei tudo por esta camisa, para proporcionar alegrias a vocês e fazer com que se sentissem orgulhosos de serem argentinos através do futebol.

Falta pouco e as etapas vão se encerrando, e esta é uma que dói muito para mim. Amo, amei e amarei para sempre estar na Seleção. Dei tudo de mim, já não tenho mais para oferecer e, além disso, há garotos muito bons vindo atrás, que merecem estar aqui.

Obrigado por todo o carinho desses 20 anos. Vou sentir muita falta de ouvir vocês estando lá dentro. Agora vou ser mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre de fora (nas boas e nas ruins, muito mais).

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Obrigado à minha família por estar sempre ao meu lado, por me acompanhar nessa viagem tão linda, mas também tão difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem tive a oportunidade de compartilhar essa caminhada. Levo comigo lembranças e momentos inesquecíveis que vivi.

Vou embora com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros, momentos que pareciam sonhos. Foi uma loucura poder viver tudo isso com vocês. Amo vocês!

Obrigado, Deus, por me fazer argentino.

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Vamos, Argentina!

*Estas palavras foram escritas por mim no dia 21 de julho, dois dias depois da final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido do que antes.”

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Aposentadoria
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