A curiosa reação de Victoria Beckham a gol da Inglaterra na Copa do Mundo

A Victoria Beckham chamou atenção pela sua reação à classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo. Em um vídeo, a ex-Spice Girl aparece completamente séria enquanto o marido, David Beckham, e os filhos explodiam de alegria com o gol da virada sobre a Noruega.

As imagens rapidamente repercutiram nas redes sociais. Internautas brincaram que Victoria estava “morta por dentro” e ironizaram a falta de entusiasmo da empresária em contraste com a euforia dos demais torcedores presentes no estádio, em Miami. A própria Victoria entrou na brincadeira ao compartilhar registros da partida em suas redes sociais.

David Beckham também reagiu ao assunto e saiu em defesa da esposa. Em tom bem-humorado, o ex-jogador afirmou que Victoria estava “comemorando por dentro” e apenas tinha reações “um pouco mais lentas” do que as dele, encerrando a onda de comentários com leveza.

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