‘A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo’, diz Ancelotti após empate com Marrocos

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Ancelotti minimiza empate da Seleção com Marrocos na estreia, reconhecendo falhas no 1º tempo, mas vendo evolução. O técnico reforça que o torneio é longo e a confiança deve ser mantida. Saiba como foi o jogo e veja os próximos desafios do Brasil na Copa!

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Após o empate em 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo, o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, não considerou ruim o resultado. O italiano reconheceu o primeiro tempo ruim da equipe, mas afirmou que o time não precisa estar perfeito na estreia. O próximo jogo do Brasil é contra o Haiti, na sexta, 19, às 21h30 (Brasília), no estádio de Filadélfia.

“Temos que fazer a avaliação do que aconteceu na primeira parte, a equipe não jogou bem. Alguns problemas de equilíbrio de equipe, muitas bolas perdidas. É aí que podemos melhorar. Segunda parte foi melhor”, analisou Ancelotti na coletiva de imprensa pós-jogo.

“Não temos que perder a confiança, porque no primeiro jogo da Copa do Mundo, tudo pode acontecer. Não podemos pensar que a equipe está perfeita no primeiro jogo. Levamos esse resultado, que não é ruim e vamos lutar no próximo jogo. A Copa do Mundo não se ganha no primeiro jogo”, concluiu o treinador.

Como foi o jogo?

O Brasil começou errando muitos passes no meio de campo, e viu o Marrocos ter mais posse de bola e exibir trocas de passes e entrosamento. Aos 21 minutos do primeiro tempo, Ismael Saibari recebeu lançamento entre os zagueiros brasileiros e deu uma cavadinha por cima de Alisson para abrir o placar em 1 a 0.

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Vini Jr. chegou pela esquerda e depois de boa tabela com Bruno Guimarães arrancou o empate puxando para dentro da área e finalizando com um belo chute. A seleção brasileira esboçou reação, com tentativas de Paquetá ainda no primeiro tempo, mas ficou no empate.

O segundo tempo pareceu mais favorável para o Brasil. Fabinho e Danilo entraram no lugar dos amarelados, Casemiro e Ibañez, e a equipe teve mais controle do jogo. Igor Thiago teve uma chance clara após cobrança de lateral rápida de Paquetá, mas parou no goleiro Bono. Matheus Cunha entrou mais recuado e ajudou em jogada ofensiva que terminou com chute de Raphinha defendido pelo goleiro adversário.

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Marrocos pareceu mais cansado e baixou o ritmo na segunda metade. Eles ainda tiveram uma chances com chutes de El Aynaoui e Amaimouni que exigiram defesas mais difíceis de Alisson, mas o placar terminou em 1 a 1.

Confira a programação de jogos do Brasil

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)