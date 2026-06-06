A seleção do Irã terá uma rotina incomum durante a Copa do Mundo de 2026. Por causa das restrições impostas pelos Estados Unidos em meio ao conflito entre os dois países, os jogadores iranianos terão de entrar e sair do território americano no mesmo dia de cada partida do torneio.

A informação foi confirmada neste sábado, 6, pelo embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, durante entrevista coletiva concedida em Tijuana. A seleção iraniana ficará concentrada na cidade mexicana durante a disputa do Mundial e viajará aos Estados Unidos apenas para os jogos da fase de grupos.

“Podem entrar de manhã e no mesmo dia têm de sair”, afirmou o diplomata ao detalhar as condições impostas para a entrada da delegação iraniana em território americano. A declaração foi feita em farsi e traduzida oficialmente para o espanhol.

Logística

Inicialmente, o Irã planejava instalar sua base de treinamento em Tucson, no estado do Arizona. No entanto, a equipe transferiu sua concentração para Tijuana em razão da situação envolvendo os dois países.

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Durante a primeira fase da Copa, os iranianos disputarão partidas em Los Angeles e Seattle. Os deslocamentos entre o México e os Estados Unidos poderão ser realizados por via terrestre ou em voos particulares, de acordo com as orientações da Fifa.

Além das limitações de circulação, a delegação ainda enfrenta dificuldades burocráticas. Segundo Pasandideh, 15 integrantes do grupo iraniano, a maioria formada por dirigentes e membros da comissão técnica, ainda não obtiveram visto para entrar nos Estados Unidos.

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O embaixador classificou a situação como um “desafio” para a seleção às vésperas da competição. Apesar disso, afirmou que a equipe seguirá todas as determinações estabelecidas pela Fifa para garantir sua participação no torneio. “Nós respeitamos todas as decisões que a Fifa tomar”, declarou.

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(com informações da AFP)