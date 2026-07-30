A comoção no futebol após morte de ex-jogador do Botafogo em vendaval no Rio

A morte do ex-jogador Tássio Maia dos Santos, aos 41 anos, provocou uma onda de homenagens no futebol. O ex-atacante, que defendeu o Botafogo durante a campanha da Série B de 2015, morreu após ser atingido pelo desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro na quarta-feira, 29. Um amigo que estava com ele, Vandré Cordeiro, também não resistiu ao acidente.

Em nota, o Botafogo lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-atleta. “Com imenso pesar, o Botafogo lamenta o falecimento do ex-atleta Tássio Maia dos Santos, que vestiu a nossa camisa no ano de 2015, aos 41 anos. Tássio foi vítima do desabamento de um muro durante a forte ventania que atingiu o Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. Neste momento de dor, o Clube presta solidariedade aos familiares, amigos e a todos os que conviveram com Tássio”, escreveu.

Nos comentários da publicação, nomes como Alexandre Pato e jogadores que dividiram o vestiário com Tássio, como Jefferson, Jobson e Neilton, também deixaram mensagens de pesar. Revelado pelo São Cristóvão, construiu uma carreira de quase duas décadas, com passagens por clubes brasileiros, como Volta Redonda, Bangu e Figueirense, e equipes da Bulgária, Coreia do Sul, China, Irã, Grécia, Portugal e Emirados Árabes Unidos.

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O Bangu Atlético Clube também divulgou uma nota de pesar. “Tássio teve uma breve passagem pelo Alvirrubro durante o Campeonato Carioca de 2018, quando integrou a equipe que alcançou a semifinal da Taça Guanabara. Atacante, também defendeu clubes como Botafogo e Madureira, além de equipes do futebol europeu e asiático. O Bangu Atlético Clube se solidariza com os familiares, amigos e admiradores de Tássio neste momento de profunda dor e deseja força para que encontrem conforto diante dessa irreparável perda”.

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