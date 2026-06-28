A ‘censura’ feita na Copa do Mundo por pergunta sobre Vini Jr.

Um repórter foi interrompido após citar Vini Jr. em uma pergunta direcionada a Jude Bellingham, jogador da seleção da Inglaterra. O atacante participava de uma coletiva de imprensa depois do jogo contra o Panamá, neste sábado, 27. “Estamos vendo muitos dos melhores jogadores aparecendo em destaque nesta Copa do Mundo. Você acha que há algo de especial? E mais uma, Vini Jr. tem recebido muitas críticas na seleção brasileira. Você acha que”, a pergunta é cortada por uma pessoa que não aparece no vídeo, antes que o jornalista possa finalizar. O atleta do Real Madrid pede desculpas e passa para o próximo repórter.

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