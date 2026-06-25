A cena do penta que não deve se repetir se Brasil for hexa com Lula

Ainda que o hexa siga distante do brasileiro – há muito jogo pela frente ainda na Copa –, caso a taça venha, é praticamente certo que não se repita uma cena emblemática, que ficou marcada da história do futebol brasileiro.

O retorno da seleção brasileira pentacampeã se deu a partir de Brasília no dia 2 de julho de 2002, voo vindo do Japão. A equipe desembarcou na Base Aérea e seguiu de carro de bombeiros até o Palácio do Planalto, onde foi recebida por uma multidão de mais de 500 mil pessoas e pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso.

O momento mais marcante das celebrações na Esplanada dos Ministérios ficou por conta de Vampeta, que desceu a rampa do Planalto dando cambalhotas. Com as mais recentes alfinetadas de Lula a Neymar, que declarou entender que o atacante brasileiro está de “home office” nesta Copa – por seguir lesionado e ainda não ter entrado em campo – é certo na equipe do governo que será difícil convencer os jogadores a darem uma passadinha por lá na (quem sabe) volta triunfal dos Estados Unidos. Ainda mais em ano eleitoral… Seja lá como for, ainda há muito jogo pela frente até se pensar em desfile em carro aberto.

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